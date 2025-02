Die Wahlbeteiligung ist in Bayern so hoch wie sonst nirgends

Bayern hat bei der Bundestagswahl die höchste Wahlbeteiligung in ganz Deutschland zu verzeichnen. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung 2025 in Bayern bei 84,5 Prozent. Bundesweit betrug die Beteiligung 82,5 Prozent und war damit so hoch wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Ein Überblick über die unterschiedlichen Daten aus Bayern.

Das sind die Wahlbezirke mit der höchsten Wahlbeteiligung in Bayern:

Bei der Bundestagswahl 2025 ist die Wahlbeteiligung in Bayern am höchsten

Das sind die Wahlbezirke mit der niedrigsten Wahlbeteiligung in Bayern:

Von den zehn Wahlbezirken mit der höchsten Wahlbeteiligung in Deutschland liegen sieben in Bayern. München-Land ist nicht nur der Wahlbezirk mit der höchsten Wahlbeteiligung Bayerns, sondern deutschlandweit war nirgendwo die Wahlbeteiligung höher. Analog zum Bund war auch in Bayern 2025 die Wahlbeteiligung noch höher als bei der vergangenen Bundestagswahl 2021. Damals lag sie bayernweit bei 79,9 Prozent.

Dorothee Bär ist Erststimmenkönigin der Bundestagswahl 2025

In allen 47 Wahlbezirken ging die Erstimmenmehrheit an die CSU. Auch hier kann Bayern einen Rekord vermelden: Dorothee Bär bekommt im Wahlkreis Bad Kissingen 50,5 Prozent der Erststimmen und damit die meisten im gesamten Bundesgebiet. Sie ist damit Erststimmenkönigin.

Die CSU erhielt im Freistaat die meisten Zweitstimmen. So teilen sich die Stimmen in Bayern auf:

CSU: 37,2 Prozent

AfD: 19,0 Prozent

Bündnis 90/Die Grünen: 12,0 Prozent

SPD: 11,6 Prozent

Die Linke: 5,7 Prozent

AfD erhält in Bayern die meisten Stimmen Westdeutschlands

Alle weiteren Parteien, darunter auch die Freien Wähler und die FDP, scheiterten in Bayern an der 5-Prozent-Hürde. Die AfD erhielt in Bayern die meisten Zweistimmenergebnisse in Westdeutschland. Im ostbayerischen Deggendorf kam sie auf 29,2 Prozent, in Schwandorf sind es 28,2 Prozent in Straubing 27,7. Bundesweit sind dies allerdings nur die Plätze 42, 45 und 46.

Überraschend war bei dieser Bundestagswahl auch die hohen Zustimmungswerte der Linken. In Bayern bekam die Partei in Wahlkreis Nürnberg-Nord die meisten Zweitstimmen mit 12,8 Prozent. (mit dpa)