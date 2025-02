Habeck will sich von Grünen-Parteispitze zurückziehen

Das BSW scheint nicht begreifen zu wollen, dass der Wähler diese Partei nicht im Bundestag sehen wollte. Für Wagenknecht muss es frustrierend sein, dass die Partei, die sie verlassen hat, jetzt weit mehr Stimmen bekommen hat als sie. Welche rechtlichen Schritte will sie denn prüfen? Die Wahl ist geheim und sie ist für ihren Verein eben nicht wie von ihr gewünscht verlaufen. So ist das nun mal in einer Demokratie!