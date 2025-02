Nach FDP-Wahldebakel: Marco Buschmann tritt als Generalsekretär zurück

Das finde ich sehr schade, dass sich Herr Habeck von der Grünen Parteispitze zurück ziehen will, ich sehe nicht das Scheidern die Schuld der Grünen war, wenn man von der Opposition sogar in der Eigenen Regierung bekämpft und alles nur schlecht geredet wurde bis es auch bei vielen Wählerinnen und Wähler ankam. Ich hoffe mal nicht, dass Klimawandel Deutschland Heuer schon schaden wird. Vieles mussten die Grünen Aufarbeiten, was die Vorgängerregierung hinterließ, einen Scherben Haufen zur Freude von Diktator Putin, der sich über den Erfolg der AFD freuen wird, aber ich hoffe noch auf ein Wunder!!!! Grüne sind schon ein Hoffnungsträger für die Zukunft für mich, aber mal schauen, ob es die neue Regierung besser macht ohne Grüne Vorarbeit!!!!!Es war nicht alles Negativ nur Herr Scholz ein schwacher Kanzler der sich nicht stark genug einsetze. So sehe ich die drei Jahre Ampel und FDP, war für mich nicht die richtige Partei wäre besser gewesen wie damals lieber gar nicht Regieren als schlecht.