Bei der Bundestagswahl 2025 haben die Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern in sechs Wahlkreisen ihre Stimmen abgegeben. Das Land an der Ostsee ist mit 69 Einwohnern pro Quadratkilometer das am dünnsten besiedelte Bundesland der Republik. Mecklenburg-Vorpommern führt die Statistik in einer weiteren Kategorie an: Es ist das Bundesland mit den meisten Seen Deutschlands. Unter den 2000 Seen ist auch der Müritzsee, welcher der größte in vollständig in Deutschland liegende See ist.

Wie haben sich die Einwohnerinnen und Einwohner von Mecklenburg-Vorpommern bei der Bundestagswahl 2025 entschieden? Welche Parteien und Kandidaten haben die meisten Stimmen erhalten? Wir haben die Antworten auf diese Fragen und die Ergebnisse für alle Wahlkreise in Mecklenburg-Vorpommern hier für Sie.

Bundestagswahl 2025 in Mecklenburg-Vorpommern: Ergebnisse für alle Wahlkreise

Bei der Bundestagswahl 2025 darf man weiterhin eine Erst- und eine Zweitstimme abgeben. Daran hat sich auch nach der Wahlreform 2023 nichts geändert. Wohin die Stimmen der Wählerinnen und Wähler in Mecklenburg-Vorpommern gegangen sind, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen. Ein Klick auf einen der Links bringt sie direkt zu den Ergebnissen im entsprechenden Wahlkreis:

Bundestagswahl 2025: Gesamtergebnis in Mecklenburg-Vorpommern

Neben den Resultaten aus den einzelnen Wahlkreisen finden Sie hier auch das Gesamtergebnis der Bundestagswahl 2025 für Mecklenburg-Vorpommern. Wählen Sie in der Übersicht unter „Ergebnisse in den Bundesländern“ einfach die entsprechende Option, um die Verteilung der Erst- und Zweitstimmen angezeigt zu bekommen.

Landeslisten in Mecklenburg-Vorpommern bei der Bundestagswahl 2025: Diese Parteien stehen zur Wahl

In Deutschland sind für die Bundestagswahl 2025 etwa 59,2 Millionen Menschen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen: 2013 lag sie bei 71,5 Prozent, 2017 bei 76,2 Prozent und 2021 bei 76,4 Prozent. Auch die Briefwahl wird immer beliebter, natürlich bestand aber wie immer die Möglichkeit, seine Stimme im örtlichen Wahllokal abzugeben. Das ist auch möglich, wenn man seine Wahlbenachrichtigung verloren haben sollte.

Während die Erststimme einem Kandidaten oder einer Kandidatin gilt, wird die Zweitstimme an eine Partei vergeben. Diese Parteien hatten Landeslisten in Mecklenburg-Vorpommern aufgestellt:

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Alternative für Deutschland (AfD)

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Die Linke (Die Linke)

Freie Demokratische Partei (FDP)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Volt Deutschland (Volt)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)

Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)