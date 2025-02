Bundestagswahl 2025 in Nordrhein-Westfalen: Ergebnisse für alle Wahlkreise in NRW

Da Nordrhein-Westfalen das mit Abstand bevölkerungsreichste Bundesland der Republik ist, befinden sich bei der Bundestagswahl 2025 auch die meisten Wahlkreise in NRW. Laut Bundeswahlgesetz sollen alle Wahlkreise nämlich etwa die gleiche Bevölkerungsanzahl aufweisen. Auf das Bundesland im Westen Deutschlands entfallen 64 der insgesamt 299 Wahlkreise mit den Ordnungsnummern 86 bis 149. Bayern befindet sich mit 47 Wahlkreisen auf Platz 2, gefolgt von Baden-Württemberg mit insgesamt 38 Wahlkreisen.

Wie haben sich die Wählerinnen und Wähler in Nordrhein-Westfalen bei der Bundestagswahl 2025 entschieden? Welche Parteien und Kandidaten haben die meisten Stimmen geholt? Eine Übersicht mit den Ergebnissen für alle Wahlkreise in NRW haben wir hier für Sie.

Bundestagswahl 2025 in Nordrhein-Westfalen: Ergebnisse für alle Wahlkreise

Hier finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für alle 64 Wahlkreise Nordrhein-Westfalens im Überblick. Klicken Sie für die Details einfach auf den entsprechenden Link, der Sie zu den Ergebnissen des Wahlkreises weiterleitet:

Bundestagswahl 2025: Gesamtergebnis in NRW

Wir haben nicht nur die Ergebnisse der einzelnen Wahlkreise für Sie, sondern auch einen Überblick zum Gesamtergebnis in Nordrhein-Westfalen. Wählen Sie in der Grafik einfach das gewünschte Bundesland aus und Sie werden über das Ergebnis der Bundestagswahl 2025 in NRW informiert.

Landeslisten in Nordrhein-Westfalen bei der Bundestagswahl 2025: Diese Parteien stehen zur Wahl

Die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen dürfen - genau wie in allen anderen Bundesländern - am 23. Februar eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben. Während mit der Erststimme eine Kandidatin oder ein Kandidat aus dem jeweiligen Wahlkreis gewählt wird, gilt die Zweitstimme einer Partei.

Die Parteien haben für die Bundesländer Landeslisten aufgestellt, die nach der Wahl anhand der erreichten Prozentpunkte bestimmen, welche Kandidatinnen und Kandidaten die entsprechende Partei im neuen Bundestag vertreten dürfen. Diese Parteien stehen in Nordrhein-Westfalen zur Wahl:

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Alternative für Deutschland (AfD)

Die Linke (Die Linke)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Volt Deutschland (Volt)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Partei des Fortschritts (PdF)

BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)

Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)

MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit (MERA25)

WerteUnion (WerteUnion)