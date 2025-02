Parteichef gesucht: Wer für die FDP-Spitze infrage kommt

Nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag steht die FDP möglicherweise vor einem Generationswechsel der etwas anderen Art. Als Favoriten für die Nachfolge des 46-jährigen Christian Lindner werden im Flurfunk der Partei bisher zwei Silberlocken gehandelt: Der 72-jährige Wolfgang Kubicki, im Moment einer der drei stellvertretenden Vorsitzenden, und die 66 Jahre alte Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sollten sich beide zur Wahl stellen, wäre das auch eine Richtungsentscheidung: Kubicki vertritt den eher konservativen, wirtschaftliberalen Flügel, Strack-Zimmermann steht politisch ein gutes Stück weiter links.

Zwei deutlich jüngere Liberale haben bereits abgewunken. Fraktionsvize Konstantin Kuhle will künftig wieder als Rechtsanwalt arbeiten und Parteivize Johannes Vogel sich ebenfalls nur noch ehrenamtlich in der FDP engagieren. Für den Parteivorsitz sehe er vor allem diejenigen in der Pflicht, die noch hauptberuflich Politik machten, sagt er. Nach dieser Logik müsste Strack-Zimmermann Parteichefin werden, da Kubicki ja aus dem Bundestag ausscheidet und dann kein Mandat mehr hat. Im Interview mit unserer Redaktion hat er vor wenigen Wochen allerdings schon angedeutet, dass er auch nach einer Wahlniederlage nicht zwingend Schluss machen würde mit der Politik: „Mit mir war es in den letzten Jahren ja ein bisschen so wie mit den Rolling Stones – bei jedem Wahlkampf habe ich behauptet, das sei der letzte.“

Hat Fraktionschef Dürr ebenfalls Ambitionen auf den FDP-Vorsitz?

Kubicki gilt als einer der besten Wahlkämpfer der FDP und hat die Partei nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag 2013 praktisch im Alleingang mit Lindner vier Jahre später wieder zurück ins Parlament geführt. Am Montagmorgen kündigte er an: „Ich bin heute Nacht von so vielen Menschen aus der Partei und von Unterstützern gebeten worden, die Führung der Partei zu übernehmen, dass ich ernsthaft darüber nachdenke, im Mai zu kandidieren, um die Partei zusammenzuhalten und neu zu motivieren.“ Wenige Stunden zuvor, am Wahlabend, hatte er in seiner Enttäuschung über das schlechte Ergebnis noch ganz anders geklungen, als er für den Fall, dass die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern sollte, seinen Rückzug angekündigt hatte: „Ja, dann ist für mich politisch Schluss, denn ich werde in der nächsten Woche 73 Jahre alt.“

Unklar ist noch, ob Fraktionschef Christian Dürr ebenfalls Ambitionen auf den Parteivorsitz hat. Abgeordneten, die ihn darauf angesprochen haben, ist er bisher ausgewichen. „Dürr könnte das“, sagt einer von ihnen. „Er ist in beiden Parteiflügeln vermittelbar.“ Eine Doppelspitze nach dem Vorbild von Sozialdemokraten oder Grünen sieht die Satzung der FDP bisher nicht vor. Satzungen aber könne man ändern, heißt es nun in der Partei. Einer Frau wie Strack-Zimmermann, die stark polarisiert, aber eine große Reichweite hat, könnte dann ein Mann aus dem eher traditionellen Milieu der FDP zur Seite gestellt werden – also Kubicki oder Dürr. Wichtig sei, dass die Partei jetzt geschlossen und mit klarem Kurs auftrete, sagt Strack-Zimmermann selbst. „Nach einem thematisch eher engeren Wahlkampf müssen wir uns thematisch dringend wieder verbreitern, beispielsweise um die Bürgerrechte.“

Der scheidende Parteichef Lindner sieht seine Zukunft außerhalb der Politik. Auf die Frage unserer Redaktion, ob an den Gerüchten etwas dran sei, nach denen er einen Vorstandsposten beim Schweizer Ringier-Verlag übernehmen könnte, hatte er im Januar noch scherzhaft entgegnet: „Es freut mich, dass man mir auch andere berufliche Perspektiven zutraut.“ Am Sonntagabend ist aus dem Spaß Ernst geworden.