Die Parteien und Spitzenkandidaten der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Neben den etablierten Parteien wie SPD, CDU/CSU, FDP, Linke, AfD, BSW und Grünen, die derzeit im Bundestag vertreten sind, kann man bei der Bundestagswahl 2025 seine Stimme an zahlreiche weitere Parteien vergeben. Die Fristen für die Beteiligungsanzeige und die Einreichung von Wahlvorschlägen wurden laut Bundeszentrale für politische Bildung verkürzt, um es Kleinparteien trotz des engen Zeitplans zu ermöglichen, an der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 teilzunehmen.

Nicht etablierte kleinere Parteien mussten bis zum 7. Januar bei der Bundeswahlleiterin ihre Beteiligungsanzeige und zusätzlich bis zum 20. Januar ihre Wahlvorschläge zusammen mit den erforderlichen Unterstützungsunterschriften einreichen. Während man bei der vergangenen Bundestagswahl 2021 seine Zweitstimme an eine von 47 Parteien vergeben konnte, stehen 2025 nur noch 41 Parteien zur Wahl.

Die Bundestagswahl findet am 23. Februar 2025 statt. Um letztlich auch im Bundestag vertreten zu sein, müssen die Parteien bundesweit mindestens 5 Prozent der Zweitstimmen erhalten und damit die sogenannte Fünf-Prozent-Hürde knacken. Aktuellen Bundestagswahl-Umfragen zufolge liegen CDU und CSU bei den Wählerinnen und Wählern vorn, womit Friedrich Merz gute Chancen auf das Kanzleramt hat. Sollten Sie vor der Wahl noch unentschlossen sein, können Sie sich mithilfe des Wahl-O-Mats vom 6. bis zum 23. Februar ein Bild davon machen, welches Parteiprogramm am besten mit Ihren Ansichten übereinstimmt.

Hier finden Sie eine Übersicht aller 41 Parteien, die an der Bundestagswahl 2025 teilnehmen. Außerdem stellen wir Ihnen die Spitzen- und Kanzlerkandidaten der etablierten Parteien kurz vor.

Bundestagswahl 2025: Parteien im Überblick

Der Bundeswahlausschuss hat wie bereits erwähnt 41 Parteien für die Bundestagswahl 2025 zugelassen. Dazu zählen die etablierten Parteien, die laut Bundeswahlleiterin bei der letzten Wahl in den Bundestag gewählt wurden:

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Alternative für Deutschland (AfD)

Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)

Die Linke

Außerdem stehen diese in mindestens einem Landtag vertretenen Parteien zur Wahl:

BÜNDNIS DEUTSCHLAND

Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)

FREIE WÄHLER

Hinzu kommen 31 weitere Vereinigungen, die für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag als Parteien anerkannt wurden:

Bayernpartei (BP)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo)

Gartenpartei

Partei der Humanisten (PdH)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer

Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklichsein aller

Bündnis C – Christen für Deutschland

UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

FREIE SACHSEN

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung – Politik für die Menschen (Volksabstimmung)

Cannabis Social Club (CSC)

MERA25 – Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Südschleswigscher Wählerverband (SSW)

Liberale Demokraten – Die Sozialliberalen (LD)

Die LIEBE – Europäische Partei

Volt Deutschland

WerteUnion

Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch (DAVA)

Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP)

Partei für Verjüngungsforschung

Partei des Fortschritts (PdF)

DIE SONSTIGEN X

Dr. Ansay Partei (DrA)

DIE NEUE MITTE – Zurück zur Vernunft.

V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Liste: Alle Kanzlerkandidaten und Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl 2025

Die großen Parteien schicken jeweils Spitzen- oder Kanzlerkandidaten ins Rennen. Haben Parteien keine Aussicht auf das Kanzleramt, stellen sie stattdessen Spitzenkandidaten auf. Darüber, wer am Ende Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wird, entscheiden jedoch nicht die Bürgerinnen und Bürger selbst. Der Kanzler oder die Kanzlerin wird nach der Wahl vom Bundestag gewählt.

Bei der Bundestagswahl 2025 treten erstmals fünf Kanzlerkandidaten an. Nie zuvor haben so viele Parteien im Vorfeld einen Kandidaten oder eine Kandidatin für das Kanzleramt deklariert. Hier finden Sie einen Überblick über die Kandidaten der Parteien, die derzeit im Bundestag vertreten sind.

CDU/CSU: Friedrich Merz als Kanzlerkandidat

Grüne: Robert Habeck als Kanzlerkandidat

SPD: Olaf Scholz als Kanzlerkandidat

BSW: Sahra Wagenknecht als Kanzlerkandidatin

AfD: Alice Weidel als Kanzlerkandidatin

FDP: Christian Lindner als Spitzenkandidat

Linke: Heidi Reichinnek und Jan van Aken als Spitzenkandidaten

Abschließend noch einige Informationen zur Bundestagswahl 2025: Sie können Ihre Stimme per Briefwahl abgeben und müssen am 23. Februar nicht persönlich im Wahllokal erscheinen. Ist Ihre Wahlbenachrichtigung verloren gegangen, können Sie trotzdem wählen. Es ist außerdem möglich, das Wahllokal zu wechseln, falls Sie sich zum Zeitpunkt der Wahl nicht an Ihrem Heimatort aufhalten sollten oder das zugewiesene Lokal beispielsweise nicht barrierefrei ist.