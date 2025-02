Querschüsse von den eigenen Parteifreunden

So richtig rund läuft es für kaum eine Partei im Wahlkampf. Selbst in der AfD blickt man wohl nervös auf eine aktuelle Umfrage, wonach ein Fünftel ihrer Anhänger nach dem Wirbel um die Asylabstimmungen im Bundestag sich vorstellen könne, vielleicht doch dem Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz die Stimme zu geben. In anderen Parteien blickt man mit einer gewissen Ratlosigkeit darauf, dass die Wahlumfragen wie festzementiert erscheinen. Trotz des politischen Knalls, als Union, Liberale und die Abgeordneten des Bündnisses Sahra Wagenknecht mehrheitlich mit der AfD für eine Verschärfung der deutschen Flüchtlingspolitik stimmten und viel Bewegung in der Politik herrscht, bewegen sich die Prozentpunkte in den Umfragen kaum.

Scholz und Klingbeil dementieren Gerüchte über Kandidaturverzicht

Selbst in der wahlkampferprobten SPD bröckelt die Geschlossenheit: Keine drei Wochen vor der Wahl stachen Genossen an Journalisten von Tagesspiegel und T-Online durch, dass Parteichef Lars Klingbeil in den Tagen nach dem Platzen der Ampel Olaf Scholz in mindestens zwei Gesprächen nahegelegt haben soll, auf eine erneute Kanzlerkandidatur zu verzichten. Die SPD-Führung sei damals zur Überzeugung gelangt, dass mit Scholz als Kanzlerkandidaten die vorgezogene Bundestagswahl kaum zu gewinnen sei.

Klingbeil und Scholz dementierten die Darstellung: „Nein, ein solches Gespräch hat es nie gegeben“, sagte der Kanzler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Und ich müsste es ja wissen.“ Klingbeil versicherte, der Gedanke, dass er versucht hätte, Scholz von der Kanzlerkandidatur abzubringen, „ist wirklich etwas, was ich mit aller Klarheit dementieren kann“. Dennoch erscheinen die für die Partei quälend langen Novembertage, bis Boris Pistorius seinen Verzicht auf eine Kandidatur erklärte, in einem anderen Licht.

Merkel bekräftigt Kritik an Merz

In den anderen Parteien hinterlässt das Politbeben der erstmals nur mit Stimmen der AfD erreichten Parlamentsmehrheit Risse. Nachdem Friedrich Merz einen Entschließungsantrag der Union für umfassende Zurückweisungen an deutschen Grenzen mithilfe der Rechtsaußenpartei durchgesetzt hatte, meldete sich Altkanzlerin Angela Merkel am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der Wochenzeitung Die Zeit erneut in Hamburg zu Wort: Sie bekräftigte ihre Kritik, dass sie es „für falsch“ halte, „sehenden Auges erstmalig bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag eine Mehrheit mit den Stimmen der AfD zu ermöglichen“.

Diese Erklärung auf ihrer Internetseite habe sie bewusst mit einem Tag Abstand veröffentlicht: „Da habe ich noch mal eine Nacht auch darüber geschlafen“, sagte Merkel. „Ich mische mich ja in die normalen politischen Auseinandersetzungen nicht ein, aber ich fand das doch eine Frage grundsätzlicher Bedeutung.“ Und als sie bei der Veranstaltung aus dem Publikum gefragt wurde, ob sie für Robert Habeck oder Merz sei, eierte Merkel unter Gelächter des Publikums auch noch herum: „Wenn ich mir an die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes denke, ich wollte jetzt, also ich will hier, wenn es jetzt heißt Merz oder Habeck, dann muss ich sagen Merz, ähm, aber ich wollte noch ‘ne Begründung dafür liefern.“

Habeck stößt auf Kritik in eigenen Reihen

Doch auch Wahlkämpfer Habeck spürt Gegenwind aus den eigenen Reihen: Die von ihm zum Abgang gedrängte Ex-Grünenchefin Ricarda Lang gab dem Kanzlerkandidaten und ihrer Partei bei „X“ zu Protokoll: „Man kann nicht in Regierungsverantwortung sein, während sich die AfD verdoppelt, und dann so tun, als ob dafür alleine die Opposition verantwortlich wäre.“ Und die grüne Parteijugend hielt Habeck eine „menschenfeindliche Abschiebepolitik“ vor, nachdem der Vizekanzler zum Thema Migration eine „Vollstreckungsoffensive“ bei offenen Haftbefehlen mit „Schwerpunkt auf Islamisten und anderen Extremisten“ gefordert hatte.

Bei der FDP richtet sich der Unmut gegen Abgeordnete, die dem einstigen sozialliberalen Flügel zugerechnet werden. Diese Gruppe wollte in der vergangenen dem von Merz eingebrachten „Zustrombegrenzungsgesetz“ nicht zustimmen. „Ich räume schon mal mein Büro auf“, schrieb Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki frustriert in einer internen FDP-Chatgruppe mit Blick auf den Kampf seiner Partei mit der Fünf-Prozent-Hürde.

Der Einzug in den Bundestag wird auch für Sahra Wagenknecht und ihr BSW zu einer immer größeren Herausforderung. Nach der gemeinsamen Abstimmung an der Seite der AfD spürt nun auch die Galionsfigur der neuen Protestpartei reichlich Unmut in ihrem Gefolge: Allein in Bayern ging ein halbes Dutzend der einst vom BSW-Vorstand handverlesenen Parteimitglieder von Bord. Darunter der stellvertretende BSW-Landesvorsitzende Josef Ilsanker und der schwäbische Europaabgeordnete Friedrich Pürner.