Bei der Bundestagswahl 2025 dürfen Wählerinnen und Wähler in Rheinland-Pfalz eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben. Daran hat sich auch nach der Wahlreform im Jahr 2023 nichts geändert. Für die Wahl im Februar ist Rheinland-Pfalz in 15 Wahlkreise aufgeteilt, die laut Bundeswahlgesetz jeweils in etwa die gleiche Bevölkerungsanzahl beinhalten sollen. Bei den vorgezogenen Neuwahlen dürfen bundesweit etwa 2,3 Millionen Neuwähler zum ersten Mal ihre Stimmen bei einer Bundestagswahl abgeben.

Für welche Parteien und Kandidaten haben sich die Wählerinnen und Wähler in Rheinland-Pfalz entschieden? Wie lautet das Gesamtergebnis und wie sieht das Ergebnis in den einzelnen Wahlkreisen des Bundeslandes aus? Wir haben alle Ergebnisse der Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz hier für Sie.

Bundestagswahl 2025 in Rheinland-Pfalz: Ergebnisse für alle Wahlkreise

Wir haben hier eine Übersicht mit den Ergebnissen der Bundestagswahl 2025 für alle Wahlkreise in Rheinland-Pfalz für Sie. Über die folgenden Links gelangen Sie zu den Übersichtsartikeln der Wahlkreise:

Bundestagswahl 2025: Gesamtergebnis in Rheinland-Pfalz

Nach den Ergebnissen in den einzelnen Wahlkreisen haben wir hier auch das Gesamtergebnis der Bundestagswahl 2025 in ganz Rheinland-Pfalz für Sie. Im Dropdown-Menü der Grafik können Sie einfach „Rheinland-Pfalz“ auswählen und bekommen dann die Verteilung der Erst- und Zweitstimmen angezeigt.

Landeslisten in Rheinland-Pfalz bei der Bundestagswahl 2025: Diese Parteien stehen zur Wahl

Bei der Bundestagswahl 2025 kann man seine Stimmen verschiedenen Kandidaten und Parteien geben. Die Erststimme gilt dabei einem Direktkandidaten oder einer Direktkandidatin, während die Zweitstimme einer Partei gilt. Um am Ende auch tatsächlich auf dem Stimmzettel zu stehen, müssen die Parteien die Aufstellung ihrer Landeslisten beantragen. Der Landeswahlleiter oder die Landeswahlleiterin entscheidet dann anhand mehrerer Kriterien darüber, ob die Liste der Partei für die Bundestagswahl zugelassen wird. An diese Parteien kann man 2025 seine Zweitstimme in Rheinland-Pfalz vergeben:

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Alternative für Deutschland (AfD)

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Die Linke (Die Linke)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Volt Deutschland (Volt)

Ökologisch-Demokratische Partei - Die Naturschutzpartei (ÖDP)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)

Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)