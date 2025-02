Im Saarland dürfen rund 750.000 Wahlberechtigte bei der Bundestagswahl 2025 ihre Stimmen abgeben. Die insgesamt 299 Wahlkreise werden anhand der Bevölkerungsanzahl eingeteilt, weshalb das Saarland als eines der kleinsten Bundesländer in nur vier Wahlkreise aufgeteilt ist. Immer mehr Wählerinnen und Wähler haben sich in den vergangenen Jahren für die Briefwahl entschieden - 2021 haben mit 47,3 Prozent fast die Hälfte der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger ihren Stimmzettel per Post verschickt.

Wie ist die Bundestagswahl 2025 im Saarland ausgefallen? Welche Parteien und Kandidaten haben die meisten Stimmen geholt? Sie finden hier nicht nur das Gesamtergebnis für das Saarland, sondern auch die Ergebnisse aus allen vier Wahlkreisen des Bundeslandes.

Bundestagswahl 2025 im Saarland: Ergebnisse für alle Wahlkreise

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Ergebnissen der Bundestagswahl in den vier Wahlkreisen des Saarlandes. Klicken Sie in der Liste einfach auf den entsprechenden Link, der Sie zu einer detaillierten Übersicht mit Erst- und Zweitstimmen im jeweiligen Wahlkreis weiterleitet.

Bundestagswahl 2025: Gesamtergebnis im Saarland

Nach den Ergebnissen in den einzelnen Wahlkreisen des Saarlandes haben wir hier auch das Gesamtergebnis des Bundeslandes für Sie. Klicken Sie in folgender Grafik einfach auf das gewünschte Bundesland, woraufhin Ihnen die Verteilung der Erst- und Zweitstimmen angezeigt wird.

Landeslisten im Saarland bei der Bundestagswahl 2025: Diese Parteien stehen zur Wahl

Neben den im saarländischen Landtag vertretenen Parteien SPD, CDU und AfD sind auch FDP, Grüne, Linke und Freie Wähler auf dem Stimmzettel zu finden. Erstmals nimmt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) an der Bundestagswahl teil. Für die Parteien ist die Zweitstimme entscheidend: Sie entscheidet darüber, wie viele Kandidatinnen und Kandidaten die Parteien von ihren Landeslisten in den Bundestag schicken dürfen.

Seit der Wahlreform 2023 ist die maximale Anzahl der Sitze im Bundestag auf 630 beschränkt. Ausgleichs- und Überhangmandate wurden abgeschafft. Ursprünglich sollte auch die Grundmandatsklausel aufgehoben werden, nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs wurde dieser Teil der Reform jedoch als verfassungswidrig befunden. Die 5-Prozent-Hürde gilt weiterhin für die Direktmandate nur dann, wenn die Bewerbenden einer Partei in weniger als drei Wahlkreisen die meisten Erststimmen erhalten.

Diese Parteien stehen bei der Bundestagswahl 2025 im Saarland zur Wahl:

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Alternative für Deutschland (AfD)

Die Linke (Die Linke)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Volt Deutschland (Volt)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)