Am 23. Februar geben die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen in 16 Wahlkreisen ihre Erst- und Zweitstimmen bei der Bundestagswahl 2025 ab. Insgesamt ist Deutschland für die Wahl in 299 Wahlkreise unterteilt. Durch die Wahlrechtsreform 2023 hat sich für die Bundestagswahl einiges geändert: Unter anderem gibt es keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr und die maximale Anzahl der Sitze im Bundestag wurde auf 630 begrenzt.

Welche Direktkandidatinnen und Direktkandidaten konnten sich in den sächsischen Wahlkreisen durchsetzen? Wie haben die Wählerinnen und Wähler in Sachsen bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Antworten auf diese Fragen und die Ergebnisse aller Wahlkreise in Sachsen haben wir hier für Sie.

Bundestagswahl 2025 in Sachsen: Ergebnisse für alle Wahlkreise

Wir haben eine Übersicht mit den Ergebnissen der Bundestagswahl für alle Wahlkreise in Sachsen erstellt. Wenn Sie wissen möchten, wie sich die Wählerinnen und Wähler in Sachsen in einem bestimmten Wahlkreis entschieden haben, klicken Sie einfach auf den entsprechenden Link:

Bundestagswahl 2025: Gesamtergebnis in Sachsen

Neben den Ergebnissen in den einzelnen Wahlkreisen haben wir hier auch das Gesamtergebnis der Bundestagswahl 2025 für das Bundesland Sachsen für Sie. Wählen Sie unter „Ergebnisse in den Bundesländern“ einfach „Sachsen“ aus, woraufhin die entsprechenden Informationen angezeigt werden.

Landeslisten in Sachsen bei der Bundestagswahl 2025: Diese Parteien stehen zur Wahl

Bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 wurden in Sachsen 15 Landeslisten von Parteien zugelassen. Ursprünglich hatten 19 Parteien ihre Landeslisten eingereicht, jedoch erfüllten 4 davon nicht die gesetzlichen Anforderungen, weshalb sie nicht zugelassen wurden.

Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2021 hatten 22 Parteien Landeslisten in Sachsen eingereicht, von denen 20 zugelassen wurden. Diesen Parteien können Wählerinnen und Wähler in Sachsen 2025 ihre Zweitstimme geben:

Alternative für Deutschland (AfD)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Die Linke (Die Linke)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Volt Deutschland (Volt)

Partei der Humanisten - Fakten, Freiheit, Fortschritt (PdH)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)

Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)