Die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt geben am 23. Februar 2025 ihre Stimmen zur Wahl des 21. Deutschen Bundestages ab. In dem Bundesland treten zwölf Parteien mit ihren Landeslisten an und insgesamt bewerben sich 102 Personen um ein Mandat. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 ist die Anzahl der Kandidierenden damit deutlich gesunken: damals waren es noch 174 Personen.

Die Bundestagswahl 2025 wird in Sachsen-Anhalt und in allen anderen Bundesländern von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) beobachtet. Insgesamt wird in 299 Wahlkreisen abgestimmt, acht davon befinden sich in Sachsen-Anhalt. Laut Bundeswahlgesetz müssen alle Wahlkreise in etwa die gleiche Bevölkerungsanzahl aufweisen, weshalb größere Städte und Landkreise aufgeteilt werden.

Wie haben sich die Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt bei der Bundestagswahl 2025 entschieden? Die Ergebnisse für alle Wahlkreise des Bundeslandes finden Sie hier.

Bundestagswahl 2025 in Sachsen-Anhalt: Ergebnisse für alle Wahlkreise

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Ergebnisse in allen Wahlkreisen Sachsen-Anhalts. Wenn Sie wissen möchten, welche Parteien und Direktkandidatinnen oder Direktkandidaten in einem bestimmten Wahlkreis die meisten Stimmen erhalten haben, klicken Sie einfach auf den entsprechenden Link.

Bundestagswahl 2025: Gesamtergebnis in Sachsen-Anhalt

Die folgende Grafik zeigt das Gesamtergebnis der Bundestagswahl 2025 nach Bundesländern an. Sie können unter „Ergebnisse in den Bundesländern“ einfach „Sachsen-Anhalt“ auswählen und bekommen daraufhin das Endergebnis der Wahl angezeigt.

Landeslisten in Sachsen-Anhalt bei der Bundestagswahl 2025: Diese Parteien stehen zur Wahl

Laut Bundeswahlleiterin haben zwölf Parteien für die Bundestagswahl 2025 Landeslisten mit Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt. Wie viele Kandidaten von den Landeslisten in den Bundestag einziehen, hängt davon ab, wie viele Zweitstimmen die entsprechende Partei erhält. Mit der Erststimme werden dagegen Direktkandidatinnen oder Direktkandidaten gewählt. Auch mit der Wahlreform 2023 müssen Parteien allerdings mit der Zweitstimme die 5-Prozent-Hürde erreichen oder alternativ drei Direktmandate gewinnen, um ihre gewählten Direktkandidaten in den Bundestag schicken zu dürfen. Diese Parteien stehen in Sachsen-Anhalt zur Wahl:

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Alternative für Deutschland (AfD)

Die Linke (Die Linke)

Freie Demokratische Partei (FDP)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Volt Deutschland (Volt)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)

Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)