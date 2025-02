Weil die Bundestagswahl 2025 in der Fastnachtszeit stattfand, hätten die Wählerinnen und Wähler in Schleswig-Holstein theoretisch sogar im Kostüm ihre Stimme abgeben können. Allerdings muss es für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer vor Ort möglich sein, alle wählenden Personen anhand eines Personalausweises oder der Wahlbenachrichtigung zu identifizieren. Nach der Wahlreform aus dem Jahr 2023 hat sich für die Bundestagswahl 2025 zwar einiges geändert, eine Sache ist aber auch in diesem Jahr gleich geblieben: Man hat weiterhin zwei Kreuze gesetzt und durfte eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben.

Wie haben sich die Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-Holstein bei der Bundestagswahl 2025 entschieden? Welche Kandidatinnen und Kandidaten haben es in dem Bundesland per Direktmandat in den Bundestag geschafft? Die Ergebnisse für alle Wahlkreise in Schleswig-Holstein finden Sie hier.

Bundestagswahl 2025 in Schleswig-Holstein: Ergebnisse für alle Wahlkreise

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Ergebnissen der Bundestagswahl 2025 für alle Wahlkreise in Schleswig-Holstein. Wenn Sie Interesse an detaillierten Wahlergebnissen aus einem bestimmten Wahlkreis haben, klicken Sie einfach auf den entsprechenden Link in der folgenden Liste:

Bundestagswahl 2025: Gesamtergebnis in Schleswig-Holstein

Hier erhalten Sie nicht nur die Ergebnisse für die einzelnen Wahlkreise, sondern auch das landesweite Resultat der Bundestagswahl 2025 in Schleswig-Holstein. Wählen Sie in der Grafik unter „Ergebnisse in den Bundesländern“ die Option „Schleswig-Holstein“, um alle Daten auf einen Blick zu sehen.

Landeslisten in Schleswig-Holstein bei der Bundestagswahl 2025: Diese Parteien stehen zur Wahl

Neben der Erststimme, die an einen Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin vergeben wurde, konnte man bei der Bundestagswahl 2025 auch eine Zweitstimme vergeben. Wenn Sie bei einer Bundestagswahl in einem Wahllokal wählen, sollten Sie Ihren Personalausweis dabei haben - besonders dann, wenn Sie Ihre Wahlbenachrichtigung verloren haben.

Mit der Zweitstimme wird eine Partei gewählt, die dann dem Prozentanteil entsprechend Kandidatinnen und Kandidaten von den aufgestellten Landeslisten in den Bundestag entsenden darf. Diese Parteien standen 2025 in Schleswig-Holstein zur Wahl:

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Alternative für Deutschland (AfD)

Die Linke (Die Linke)

Südschleswigscher Wählerverband (SSW)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Volt Deutschland (Volt)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)

Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)