Die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger Thüringens geben bei der Bundestagswahl 2025 in acht Wahlkreisen ihre Stimmen ab. Die Wahlkreise tragen die Ordnungsnummern 188 bis 195 und erstrecken sich von Eichsfeld im Norden bis Sonneberg im Süden.

Thüringen hat im Vergleich zu anderen Bundesländern eher wenige Wahlkreise. Während bevölkerungsreiche Länder wie Nordrhein-Westfalen 64 Wahlkreise haben, entfallen auf Thüringen nur acht. Das liegt an der geringeren Einwohnerzahl des Bundeslandes, denn Wahlkreise werden nach dem Bundeswahlgesetz so eingeteilt, dass sie eine annähernd gleiche Bevölkerungsgröße haben.

Welche Direktkandidatinnen und Direktkandidaten konnten sich in den Wahlkreisen Thüringens durchsetzen? Wie haben die Wählerinnen und Wähler abgestimmt? Antworten auf diese Fragen und die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 aller Wahlkreise in Thüringen haben wir hier für Sie.

Bundestagswahl 2025 in Thüringen: Ergebnisse für alle Wahlkreise

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Ergebnissen aus allen Wahlkreisen Thüringens. Welche Kandidatinnen und Kandidaten konnten sich durchsetzen? Welche Parteien haben die meisten Stimmen erhalten? Klicken Sie auf einen der Links, um alle Details zum Ergebnis der Bundestagswahl im jeweiligen Wahlkreis zu erhalten:

Bundestagswahl 2025: Gesamtergebnis in Thüringen

Das Gesamtergebnis der Bundestagswahl 2025 in Thüringen können Sie der folgenden Grafik entnehmen. Unter „Ergebnisse in den Bundesländern“ müssen Sie dazu lediglich „Thüringen“ auswählen. Nach der Wahl wird Ihnen dann das Endergebnis mit der Stimmenverteilung angezeigt.

Landeslisten in Thüringen bei der Bundestagswahl 2025: Diese Parteien stehen zur Wahl

Laut Bundeswahlleiterin wurden für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 in Thüringen elf Landeslisten von Parteien zugelassen. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2021 waren es noch 19 Landeslisten. Somit können die Wählerinnen und Wähler in Thüringen ihre Zweitstimme einer dieser elf Parteien geben.

Alternative für Deutschland (AfD)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Die Linke (Die Linke)

Freie Demokratische Partei (FDP)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Volt Deutschland (Volt)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)

Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)