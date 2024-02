Bundestagswahl

vor 32 Min.

Aufatmen in Berlin: Wiederholungswahl ohne größere Pannen

Wiederholungswahlen in Berlin. Wegen zahlreicher Pannen waren rund 20 Prozent der in Berlin Wahlberechtigten am Sonntag erneut zur Wahl aufgerufen.

Von Simon Kaminski Artikel anhören Shape

Die in Teilen chaotische Bundestagswahl in Berlin von 16. September 2021 wurde am Sonntag teilweise wiederholt. An den Machtverhältnissen im Parlament ändert sich nichts.

Kann die Hauptstadt Wahlen durchführen, die demokratischen und juristischen Standards genügen? Daran gibt es seit dem Wahldebakel vom 26. September 2021 begründete Zweifel. Immerhin deutete bis zum frühen Sonntagabend alles darauf hin, dass die Wiederholungswahlen zum Bundestag am Sonntag ohne größere Pannen über die Bühne gegangen sind. Auch wenn es in Pankow zu einer um 40 Minuten verzögerten Öffnung eines Wahllokals kam, weil zunächst der Schlüssel zum Raum mit den Wahlunterlagen fehlte. Im September 2021 hingegen hatten die Probleme ganz andere Dimensionen. Es herrschte teilweise das pure Chaos. Fehlende Unterlagen, endlos lange Schlangen vor den Wahllokalen, oft viel zu späte Stimmabgaben. Wahlen zum Bundestag und zum Abgeordnetenhaus sowie ein Volksentscheid und ein großer Marathonlauf, der umfassende Straßensperrungen mit sich brachte, überforderten die Behörden vielerorts. Berlin war blamiert – zumal das Bundesverfassungsgericht keine andere Möglichkeit sah, als die Bundestagswahl in 455 von 2256 Berliner Wahlbezirken wiederholen zu lassen. Für einige Politikerinnen und Politiker ging es um den Sitz im Bundestag Schon vor der Öffnung der Wahllokale galt als ausgemacht, dass es zu keiner Veränderung der Machtverhältnisse im Deutschen Bundestag kommen wird. Doch für einige Politikerinnen und Politiker stand ihr Sitz im Parlament auf dem Spiel. Auch galten die Wahlen als kleiner Stimmungstest für die Ampelkoalition. Gerade die Linke allerdings blickte mit verständlicher Anspannung darauf, in welchem Umfang die erneuten Wahlen angesetzt werden. Schließlich ist die Partei nur im Bundestag vertreten, weil es ihr gelang, drei Direktmandate zu erkämpfen. Die sogenannte Grundmandatsklausel ermöglicht es der Partei, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte, mit 39 Abgeordneten im Reichstagsgebäude präsent zu sein. Zwei ihrer drei Direktmandate holte die Linke in Berlin – durch Gregor Gysi und Gesine Lötzsch. Doch es gab Entwarnung: Lötschs Wahlkreis ist von der Wiederholung betroffen, Gysi, der einen satten Vorsprung hat, steht nur in sechs von 200 Urnenwahlbezirken zur Wahl. Es zeichnete sich am frühen Abend eine deutlich geringere Wahlbeteiligung als 2021 ab, als formidable 75,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben. Für Wirbel sorgte, dass die AfD-Direktkandidatin Birgit Malsack-Winkemann, die derzeit zwar in Untersuchungshaft sitzt, als als Direktkandidatin im Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf für die AfD antrat. Die 59-Jährige wird verdächtigt, Unterstützerin einer Gruppe der Reichsbürgerbewegung gewesen zu sein, die mutmaßlich geplant hatte, mit Waffengewalt in den Bundestag einzudringen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen. Der Vorwurf der Bundesanwaltschaft gegen Malsack-Winkemann lautet Mitgliedschaft und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Eine düstere Kuriosität abseits vom Ärger um die Wahlpannen. Lesen Sie dazu auch Bundesverfassungsgericht NPD bekommt kein Geld mehr vom Staat

Europawahl 2024 Diese Spitzenkandidaten treten bei der Europawahl an

Themen folgen