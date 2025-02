Höchste Zweitstimmenergebnisse der AfD im Westen in Bayern

In keinem westdeutschen Wahlkreis hat die AfD so viele Zweistimmen bekommen wie in Deggendorf. Dort kommt sie auf 29,2 Prozent wie aus den vorläufigen Ergebnissen der Bundeswahlleiterin hervorgeht. Auch die beiden nächsthöheren Zweitstimmenergebnisse der AfD im Westen liegen in Bayern: In Schwandorf sind es 28,2 Prozent in Straubing 27,7. Bundesweit sind dies allerdings nur die Plätze 42, 45 und 46. Die CSU schnitt in allen drei Wahlkreisen stärker ab. Das bundesweit stärkstes Ergebnis hatte die AfD in Görlitz mit 46,7 Prozent.

