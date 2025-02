7,6 Millionen Menschen im Südwesten zur Wahl aufgerufen

Auch in Baden-Württemberg sind am Sonntag die Wählerinnen und Wähler aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamts sind rund 7,6 Millionen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger wahlberechtigt. Sie können ihre Stimmen von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr in den Wahllokalen abgeben.

Auf den Stimmzetteln der 38 Wahlkreise im Südwesten stehen nach Angaben der Landeswahlleiterin insgesamt 526 Kandidatinnen und Kandidaten. Darunter sind auch bundesweit bekannte Politikerinnen und Politiker. Die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel tritt am Bodensee an, SPD-Chefin Saskia Esken kandidiert im Wahlkreis Calw. Grünen-Bundeschefin Franziska Brantner steht auf dem Stimmzettel im Wahlkreis Heidelberg und der Merz-Vertraute Thorsten Frei (CDU) will erneut im Wahlkreis Schwarzwald-Baar das Direktmandat holen.

Die letzte Bundestagswahl im September 2021 gewann im Südwesten die CDU mit 24,8 Prozent der Zweitstimmen (bundesweit: 24,1 Prozent) - trotz deutlicher Verluste von fast zehn Prozentpunkten. Die SPD kam mit 21,6 Prozent auf den zweiten Platz (bundesweit: 25,7 Prozent).

Die Grünen erhielten im Südwesten mit 17,2 Prozent etwas mehr Zustimmung als auf Bundesebene (14,7 Prozent), die FDP kam in ihrem Stammland auf 15,3 Prozent (bundesweit: 11,4 Prozent). Die AfD landete in Baden-Württemberg bei 9,6 Prozent - etwas weniger als im Bund (10,4 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag 2021 im Südwesten bei 77,8 Prozent.