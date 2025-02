Bayerischer BSW-Spitzenkandidat Ernst höchst zufrieden

Der Spitzenkandidat der Wagenknecht-Partei BSW in Bayern hat mit ausgesprochen guter Laune auf die erste Prognose nach Schließung der Wahllokale reagiert. «Das ist ein hervorragendes Ergebnis», sagte der Landeschef des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) dem Bayerischen Rundfunk. «Das wird im Laufe der nächsten Jahre auch noch besser werden, wenn die Probleme, die wir hatten, gelöst sind.»

Obwohl das Bündnis nach bei der Prpgnose der ARD noch knapp unter den nötigen fünf Prozent lag, zeigte sich der ehemalige SPD- und Linkenpolitiker zuversichtlich, die Marke zu schaffen. So oder so sei es ein Erfolg: «Das hat es noch nie gegeben, dass eine Partei, die so jung ist, schon beim ersten Antritt im Bundestag drin ist.» Sollte es doch anders sein, werde er weiterkämpfen.