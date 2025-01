Scholz nennt Spekulationen über Moskau-Reise «unanständig»

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Spekulationen des CDU-Politikers Roderich Kiesewetter zu einer möglichen Kanzler-Reise nach Moskau im Wahlkampf mit scharfen Worten zurückgewiesen. «Das ist eine Falschbehauptung, so was darf man nicht machen, das ist zutiefst unanständig, es gibt dafür keine Anhaltspunkte», sagte er in Berlin. «Deshalb finde ich, dürfen auch aufrichtige Menschen empört sein, wenn mit Falschbehauptungen gearbeitet wird.»

Kiesewetter hatte am Samstag im sozialen Netzwerk X geschrieben: «Wir müssen uns auf eine Wahlkampfüberraschung einstellen.» Es verdichteten sich Hinweise, dass «Bundeskanzler Scholz vor dem 23. Februar nach Moskau reist bzw. Putin trifft». Regierungssprecher Steffen Hebestreit hat bereits rechtliche Schritte gegen Kiesewetter deswegen angekündigt.

Scholz hatte im November zum ersten Mal seit fast zwei Jahren wieder mit Putin telefoniert und damit in der Ukraine, aber auch bei osteuropäischen Nato-Partnern für Verärgerung gesorgt. In Moskau war der Kanzler zuletzt wenige Tage vor der russischen Invasion in der Ukraine.