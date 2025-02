Abschiedsrede im Bundestag: Kühnert ruft zur Verteidigung der Demokratie auf

Geht mir ähnlich. Wie schrieb Döpfner: "Please Stärke die FDP. Wenn die sehr stark sind, können sie in Ampel so autoritär auftreten, dass die platzt und dann Jamaika funktioniert." Zumindest der erste Teil hat funktioniert. Lindner hat ja sinngemäß schon kurz nach den Koalitionsverhandlungen gesagt, dass er sich als Korrektiv sieht damit die Linken nicht verantwortungslos mit dem Land umgehen. Lindner redet zwar gerne von Verantwortung, ich glaube nur, er hat da ein sehr eigenes Verständnis davon. Letztlich hat sich die FDP in ihrem eigenen Lügengebilde verheddert. Christian Stöcker hat das im Spiegel schön beschrieben. Es würde mich nicht mal überraschen, wenn CL sich vorher noch mit Merz abgestimmt hat, was zugegeben ziemlich spekulativ ist. Bleibt zu hoffen, dass genug Wähler am Wahltag sich an das Schmierentheater erinnern und die FDP damit nicht durchkommen lässt.