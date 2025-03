Vorstände von Union und SPD stimmen Koalitionsverhandlungen zu

Der OB. von München sagt es ganz richtig, dazu nur diesen Artikel lesen, denn er hat vollkommen recht. Weg mit diesen ganzen Doppelspitzen, nur weil unbedingt eine Frau dabei sein muss! Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn eine fähige Frau an der Spitze steht. Nur leider gibt es da in der Politik zu wenige, die sich dafür eigen, aber ganz bestimmt nicht eine Frau Esken, Nein! https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100612858/spd-vorsitzende-esken-strebt-fuehrende-rolle-in-koalitionsgespraechen-an.html Und wer gestern Markus Lanz geschaut hat, der sah von den Jusos eine jungen Herrn Philipp Thümer, dem der Lanz fast 2/3 der Sendezeit, (für Nichts) geopfert hat. Wenn solche völlig unerfahrenen Leute, nun die Politik in Deutschland bestimmen wollen, dann gute Nacht Deutschland.