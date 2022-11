Bundesverfassungsgericht: Keine inhaltliche Äußerung zu frühen Verordnungen

Hatten Corona-Verordnungen in der Anfangszeit der Pandemie eine ausreichende gesetzliche Grundlage? Diese Frage beschäftigte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Immer wieder wurde über die Corona-Verordnungen diskutiert. Dabei stand auch die Frage im Raum, ob die weitreichenden Grundrechtseingriffe in der Anfangszeit der Pandemie eine ausreichende gesetzliche Grundlage hatten. Das Bundesverfassungsgericht hat am Donnerstagvormittag eine Vorlage der Verfassungsrichter in Thüringen zu einer Corona-Verordnung aus dem Herbst 2020 für unzulässig erklärt.

Die Karlsruher Richterinnen und Richter äußern sich damit nicht inhaltlich zu den aufgeworfenen Fragen. Das geht aus einem Beschluss des Ersten Senats hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Hatte Corona-Verordnung ausreichende gesetzliche Grundlage?

In den ersten Monaten der Corona-Pandemie hatte es im Infektionsschutzgesetz nur den allgemeinen Paragrafen 28 zu Schutzmaßnahmen gegeben, die auch schon vor Corona möglich waren. Das Gesetz war erst im November 2020 um spezielle Regelungen dafür ergänzt worden.

Klage der AfD gegen eine Corona-Verordnung in Thüringen

In dem konkreten Fall geht es um das damalige Vorgehen der Thüringer Landesregierung. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof muss über eine Klage der AfD-Landtagsfraktion gegen eine Corona-Verordnung vom 31. Oktober 2020 entscheiden. Den Richtern zufolge war der Paragraf 28 dafür gerade noch ausreichend. Das Landesverfassungsgericht von Sachsen-Anhalt hatte das in einem anderen Verfahren allerdings anders gesehen. Die Thüringer Richter hatten den Eindruck, dass sie eine klärende Entscheidung aus Karlsruhe benötigen. Das Bundesverfassungsgericht ist allerdings nicht der Ansicht, dass das erforderlich wäre.

