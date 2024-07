Boris Pistorius beim ABC-Abwehrkommando in Bruchsal

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will sich im Zuge seiner Sommertour am Montag über die Fähigkeiten der Bundeswehr beim ABC-Abwehrkommando in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) informieren. Dort erwarten ihn Vorführungen der Soldatinnen und Soldaten aus der Praxis. ABC steht für Atomare, Biologische und Chemische Kampfstoffe. Das Abwehrkommando hat die Aufgabe, vor Bedrohungen durch solche Kampfmittel zu schützen.

Soldatinnen und Soldaten werden dafür in Bruchsal ausgebildet und stehen für Einsätze bereit; auch im Rahmen von Nato-Verpflichtungen. Sie helfen aber auch bei zivilen Notlagen wie etwa der Eindämmung der Schweinepest.

Zuvor war Pistorius unter anderem im rheinland-pfälzischen Büchel sowie im nordrhein-westfälischen Uedem gewesen und hatte sich dort über die Arbeit der Luftwaffe informiert.