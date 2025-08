„Zusage von US-Seite ist da“: Deutsche Patriots gehen an die Ukraine

Auf einmal ging alles ganz schnell. Noch vor einer Woche konnte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit Blick auf die Lieferung weiterer Patriot-Waffensysteme an die Ukraine lediglich von einer „grundsätzlichen Zusage der amerikanischen Regierung“ berichten. Am Freitag meldete das Verteidigungsministerium dann überraschend Vollzug: Deutschland liefert erneut wichtige Patriot-Bestandteile in die Ukraine. Am Ende sollen es zwei weitere Systeme sein, die zu den bereits drei gelieferten hinzukommen. Die Stärkung der Luftverteidigung des von Russland angegriffenen Landes ist das Ergebnis eines Austauschs zwischen den Nato-Verbündeten. Die Grundlage schuf US-Präsident Donald Trump mit seiner Bereitschaft, sich bei Waffenlieferungen an die Ukraine nach zwischenzeitlicher Verweigerung wieder deutlich stärker zu engagieren.

Die Bundeswehr liefert in den kommenden Tagen zunächst Patriot-Startgeräte an die Ukraine. Diese sogenannten Launcher sind ein Bestandteil des Flugabwehrraketensystems. Zum gesamten System gehören noch andere Komponenten, etwa ein Stromerzeugeraggregat, ein Multifunktionsradargerät oder der Feuerleitstand. Weitere dieser Systembestandteile übergibt die Bundeswehr in einem zweiten Schritt „innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate“ an Kiew. Dabei handelt es sich um Gerätschaften, die in Friedenszeiten eigentlich in die Instandsetzung gehen würden. In Krisenzeiten können diese „TÜV“-Zeiten von der Bundeswehr allerdings ausgedehnt werden. Einsatzbereit sind die Komponenten trotzdem.

Patriots für die Ukraine: Fünf Ziele auf einen Streich

Zusammen versetzen alle Systembestandteile die Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target) in die Lage, bis zu 50 Ziele gleichzeitig zu kontrollieren und bis zu fünf Ziele - Flugzeuge, Raketen und Marschflugkörper - zeitgleich zu bekämpfen. Die Kostenangaben schwanken. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nannte die Hausnummer von einer Milliarde Euro für ein vollständiges System. In dieser Summe sind die teuren Lenkflugkörper enthalten. Frühere Angaben aus seinem Ministerium nannten die Summe von rund 200 Millionen Euro für ein komplettes System, ohne die Geschosse.

Deutschland gehe mit dieser Maßnahme „in Vorleistung, um die aktuell sehr dringenden Bedarfe der Ukraine schnell zu decken“, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Hausherr Pistorius ergänzte: „Die Voraussetzung war, dass der US-Hersteller im Gegenzug schnellstmöglich neue Patriot-Systeme liefern wird, damit wir unseren Nato-Verpflichtungen auch weiterhin gerecht werden können. Diese Zusage von US-Seite ist da.“

Weltweit starke Nachfrage nach Patriots

Die Patriots sind weltweit stark nachgefragt. Da die USA aus ihren Armeebeständen keine Systeme erübrigen können, läuft dieser Deal über die Industrie. Für seine Zusage an die Ukraine rutschte Deutschland auf der Warteliste des US-Herstellers Raytheon ganz weit nach oben. Aus Regierungskreisen verlautete dazu der Hinweis, dass die Schweiz vom ersten Platz der Lieferantenliste genommen wurde. Ob Deutschland genau die Patriots bekommt, die ursprünglich für die Eidgenossen bestimmt waren, ist nicht bekannt. Fest steht aber: Deutschland erhält (und bezahlt) nach Angaben aus dem Bendlerblock „als erste Nation“ Patriot-Systeme der neuesten Generation.

Selbst wenn die Systeme bei Raytheon in der Fertigungsproduktion kurz vor der Auslieferung stehen, vergehen allerdings noch etwa acht Monate, bis sie beim Kunden eintreffen. Für die Bundeswehr drängt die Zeit, da „die deutsche Hilfestellung für die Ukraine bereits zu Knappheiten bei der Bundeswehr geführt haben“, wie es in Regierungskreisen heißt.

Deutschland hat bereits drei Systeme an die Ukraine geliefert

Der Präsident des Reservistenverbandes, Patrick Sensburg, sagte unserer Redaktion dazu: „Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir durch die Unterstützung nicht unsere eigene Landesverteidigung vernachlässigen.“ Es bleibe jedoch anzumerken, dass Deutschland, anders als die Ukraine, in die Nato und die europäische Verteidigungsstruktur eingebunden sei. „Wenn unser Land angegriffen wird, ist dies eine gänzlich andere Situation als beim Angriff auf die Ukraine. Des Weiteren sind wir besser in der Lage, die abgegebenen Patriot-Systeme schneller zu ersetzen“, erklärte Sensburg.

Deutschland hat bereits drei Patriot-Systeme an die Ukraine geliefert. Außerdem wurden Soldaten des Landes unter anderem in der in Sanitz bei Rostock beheimateten Flugabwehrraketengruppe 21 an der komplexen Waffe ausgebildet.