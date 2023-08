Scholz hat noch nie einen Joint geraucht

Bundeskanzler Scholz befürwortet die Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Er selbst aber habe noch nie an einem Joint gezogen, sagt er.

Bundeskanzler Olaf Scholz (65), dessen Kabinett soeben eine Teillegalisierung von Cannabis beschlossen hat, hat selbst keine praktische Erfahrung mit dieser Droge. "Nein, nie", sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend in einem Interview der Sender Sat.1 und ProSieben auf die Frage, ob er in jungen Jahren mal einen Joint geraucht habe. "Auch keinen einzelnen Zug", ergänzte er auf eine entsprechende Nachfrage.

Die Gründe, die ihn damals dazu bewegt hätten, dies nicht zu tun, gebe es heute noch. Er habe sich daher auch "sehr schwer getan" damit, dass die Regierung nun die Realität junger Leute und vieler Erwachsener zur Kenntnis nehme. "Ich glaube, dass wir jetzt mit diesem vorsichtigen Schritt, den wir gehen, genau das Richtige tun", sagte Scholz. "Aber wenn mich jemand fragt, soll ich oder soll ich nicht, würde ich immer sagen: nö." (dpa)

