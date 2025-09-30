Cannabislegalisierung hat Schwarzmarkt nicht eingedämmt

Durch die Teillegalisierung von Cannabis konnte der Schwarzmarkt nicht nennenswert eingedämmt werden. Das ergibt sich aus einer ersten Evaluierung des im April 2024 in Kraft getretenen Cannabisgesetzes, die am Montag vorgestellt wurde. Das größte Problem: der sogenannte „social supply“, also die illegalen Weitergabe kleiner und geringer Mengen im Freundes- und Bekanntenkreis. Immer mehr Konsumenten beziehen ihr Cannabis darüber hinaus aus der Apotheke. Anbauvereinigungen spielen so gut wie keine Rolle.

Die Ampel-Regierung hatte den Besitz von Cannabis im vergangenen Jahr unter strengen Auflagen legalisiert. Seitdem dürfen Erwachsene Cannabis mit bis zu drei Pflanzen selbst anbauen oder es als Mitglied von einer sogenannten Anbauvereinigung beziehen. Auch medizinisches Cannabis wurde dahingehend liberalisiert, dass für den Bezug aus der Apotheke kein Betäubungsmittelrezept mehr notwendig ist.

5,3 Millionen Deutsche haben 2024 gekifft

Aus den am Montag präsentierten Daten geht hervor, dass 2024 in Deutschland etwa 5,3 Millionen Erwachsene Cannabis konsumiert haben, etwa eine Million davon konsumierte täglich oder fast täglich. „Daraus ergibt sich ein Bedarf von 670 bis 830 Tonnen jährlich“, sagte Jakob Manthey, Suchtforscher am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Mitglied des wissenschaftlichen Konsortiums, das vom Gesundheitsministerium mit der Evaluierung beauftragt wurde.

Etwa 12 bis 14 Prozent davon würden inzwischen von Apotheken abgedeckt, wobei die Statistik nicht zwischen „echten“ Patienten und Freizeitkonsumenten unterscheidet, die sich über sogenannte Telemedizin-Plattformen im Internet ein Rezept ausstellen lassen, erklärte Manthey. Der restliche Bedarf werde durch legalen und illegalen Eigenanbau sowie durch den Schwarzmarkt gedeckt. Auf Anbauvereinigungen gingen dagegen nicht einmal 0,1 Prozent der Menge zurück. Unter Jugendlichen gehe die Zahl der Kiffer indes zurück.

Union will Gesetz wieder abschaffen

Kritik am von der Vorgängerregierung beschlossenen Gesetz kommt von der Union. Besonders die CSU machte im Wahlkampf keinen Hehl daraus, dass sie die Cannabislegalisierung für grundsätzlich falsch hält und gerne wieder rückgängig machen würde. Ebenso äußerte sich erst kürzlich der thüringische Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). In den Zeitungen der Mediengruppe Bayern äußerte auch er den Wunsch, das Gesetz wieder abzuschaffen.

Zurückhaltender diesbezüglich ist Alexander Hoffmann, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Gegenüber unserer Redaktion sagte er, Kiffen habe im öffentlichen Raum inzwischen eine Sichtbarkeit erreicht, der sich auch Schülerinnen und Schüler nicht länger entziehen könnten. „Die Suchtproblematik nimmt gerade bei jungen Menschen weiter zu.“ THC-Einfluss am Steuer gefährde darüber hinaus die Verkehrssicherheit und binde Polizeikräfte. „Ich hoffe, dass es mit der SPD möglich sein wird, die schwersten Fehler dieses grundfalschen Gesetzes zu korrigieren“, sagte Hoffmann.

Diesbezüglich ernüchternde Worte kommen vom Koalitionspartner: „Die Legalisierung von Cannabis war und ist ein wichtiger Schritt hin zu einer modernen, realistischen Drogenpolitik“, sagte Carmen Wegge (SPD) im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Abgeordnete war maßgeblich daran beteiligt, dass das Gesetz unter der Vorgängerregierung eine Mehrheit erreicht hat. Die Evaluierung zeige schon jetzt, „dass wir da auf einem guten Weg sind.“ Eine Rücknahme des Gesetzes hält Wegge weder für realistisch noch für sinnvoll. „Auch eine Verschärfung auf Druck einzelner Koalitionspartner sehe ich derzeit nicht.“