„Caren Miosga“ heute am 16. Februar 2025: Gäste zum Thema Ukraine und Friedensverhandlungen

Jeden Sonntagabend lädt die langjährige „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga in ihre gleichnamige Talkshow ein. Dabei werden Themen rund um Politik, Wirtschaft, Kultur sowie Gesellschaft behandelt. Mit ihrem Polit-Talk hat Caren Miosga damit die Nachfolge von Anne Will angetreten, die sich Ende 2023 mit ihrer eigenen Talkshow zurückgezogen hat. Mittlerweile hat sich „Caren Miosga“ zum festen Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft etabliert.

Um welches Thema es am heutigen Sonntag, dem 16. Februar 2026 geht und welche Gäste zu Wort kommen werden, das erfahren Sie hier. Ebenso wollen wir Ihnen nicht vorenthalten, wie es mit der Übertragung im TV und einer möglichen Wiederholung ausschaut.

Thema bei „Caren Miosga“ heute am 16. Februar 2025

Kurz vor der Münchner Sicherheitskonferenz war publik geworden, dass der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, eine zügige Aufnahme von Friedensgesprächen mit Wladimir Putin zur Beilegung des Krieges in der Ukraine anstrebt. Die Nicht-Berücksichtigung der Europäischen Union sorgte dabei für erheblichen Unmut. Die heutige Sendung „Caren Miosga“ fokussiert sich daher auf das Thema „Deal ohne Europa: Was planen Trump und Putin für die Ukraine?“. Daraus leiten sich weitere Fragen ab, wie zum Beispiel unter welchen Bedingungen Putin verhandeln möchte, ob die Ukraine weiterhin auf die Unterstützung der USA zählen kann und wie ein langfristiger Frieden in Europa realisiert werden kann.

Zu dieser Thematik werden folgende vier Gäste ihre Einschätzung und Meinung kundtun:

Norbert Röttgen:

Norbert Röttgen ist als CDU-Politiker Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag und plädiert für eine autonomere europäische Sicherheitspolitik. Um international auf Augenhöhe agieren zu können, bedarf es seiner Meinung nach einer Kräftigung militärischer Stärke und damit einem Anstieg der Militär-Ausgaben. Zwei Prozent der Wirtschaftsleistung dafür seien nicht genug. Eine ernsthafte NATO-Mitgliedschaftsperspektive der Ukraine hält Röttgen für unumgänglich.

Oleksii Makeiev:

Makeiev ist ukrainischer Botschafter in Deutschland und argumentiert für eine stärkere Führungsrolle der EU im Ukrainekrieg. Russland führe Krieg gegen den Westen, wodurch entschlosseneres Handeln notwendig sei. Dies beinhaltet auch das Umsetzen stärkerer wirtschaftlicher Sanktionen gegen Russland. Neben einer stärkeren Unterstützung durch Deutschland fordert Makeiev Sicherheitsgarantien und eine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine.

Carlo Masala:

Masala ist Politikwissenschaftler und Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Er sieht seine Vorhersage, dass die Europäer durch einen Deal zwischen Trump und Putin übergangen werden, bestätigt. Seine Forderungen sind demnach konkrete Sicherheitsgarantien für die Ukraine sowie der Ausbau europäischer Verteidigungsfähigkeiten, um Abhängigkeiten gegenüber den Vereinigten Staaten zu reduzieren.

Constanze Stelzenmüller:

Stelzenmüller ist Direktorin des „Center on The United States and Europe“ bei der Brookings Institution in Washington D.C.. Sie sieht eine Gefahr in der zunehmenden Distanz zwischen den USA und Europa. Ihre Einschätzung ist kurz und kompakt: Europa müsse besonnen und mutig zugleich auftreten.

Übertragung von „Caren Miosga“ im TV und Live-Stream

Die Übertragung von „Caren Miosga“ läuft immer am Sonntagabend um 21.45 Uhr in der ARD. Sollten Sie die Ausstrahlung im TV jedoch nicht verfolgen können, so stellt der zeitgleiche Live-Stream eine kostenlose Alternative dar.

„Caren Miosga“ heute am 16. Februar 2025: Gibt es eine Wiederholung?

Auch nach der Ausstrahlung von „Caren Miosga“ haben Sie die Möglichkeit, die heutige Ausgabe unter dem Titel „Deal ohne Europa: Was planen Trump und Putin für die Ukraine?“ anzuschauen. Neben der kostenlosen und unbegrenzt zugänglichen ARD-Mediathek gibt es folgende Wiederholungstermine im TV:

Montag, 17.2.25 um 00.55 Uhr ( NDR )

Montag, 17.2.25 um 02:50 Uhr ( ARD )

Montag, 17.2.25 um 09.30 Uhr ( phoenix )

Dienstag, 18.2.25 um 01.15 Uhr ( 3sat )

„Caren Miosga“: Sendetermine der ARD-Talkshow

Wie bereits erwähnt läuft „Caren Miosga“ in der Regel am Sonntagabend um 21.45 Uhr in der ARD. Das sind die Sendetermine der nächsten Wochen:

Sonntag, 23.2.25 um 21.30 Uhr

Sontag, 2.3.25 um 22.00 Uhr

Sonntag, 9.3.25 um 21.45 Uhr