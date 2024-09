„Caren Miosga“ heute am 29.09.2024: Das sind die Gäste und das Thema

In Thüringen, Sachsen und Brandenburg wurde gewählt - die Ergebnisse erfüllten für viele Parteien nicht den Anspruch. Bei den Grünen gibt es nun personelle Veränderungen. Die Parteispitze dankte kürzlich ab. Der Vorstand hat sich zurückgezogen, eine neue Besetzung soll politische Veränderung bringen.

Die Moderatorin Caren Miosga hat sich dazu Gäste ins Studio eingeladen - darunter Spitzenpolitiker. Hier bekommen Sie die Infos zur „Caren Miosga“-Sendung, die am 29.9.24 ab 21.45 Uhr in der ARD zu sehen sein wird. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

„Caren Miosga“: Gäste heute am 29.9.24

Für die heutige Sendung hat sich Caren Miosga Politiker und Journalisten eingeladen. Das sind die Gäste bei der Sendung vom 29. September 2024:

Omid Nouripour: Bundesvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen

Christian Dürr: Vorsitzender FDP-Bundestagsfraktion

Karl Lauterbach: Bundesminister für Gesundheit (SPD)

Kerstin Münstermann: Leiterin des Berliner Parlamentsbüros der Rheinischen Post

Thema bei „Caren Miosga“ heute am 29.9.24

Die Ampel-Regierung glänzte nicht immer mit Geschlossenheit. Nach den schlechten Wahlergebnissen der Grünen bei den vergangenen Landtagswahlen im Osten, reagiert nun die Partei. Personelle Veränderungen sollen die Grünen vor der anstehenden Bundestagswahl 2026 wieder in die Spur lenken. Daher hat der Parteivorstand um Omid Nouripour den Rücktritt angekündigt. Ob sich diese Entscheidung auf die anderen Regierungsparteien auswirkt, bleibt offen. Bei der heutigen Sendung von Moderatorin Caren Miosga soll es genau darum gehen. Die Talkshow läuft unter dem Titel: Neustart bei den Grünen - Finale bei der Ampel? Mit dieser Frage beschäftigen sich Omid Nouripour, Christian, Dürr, Karl Lauterbach und Kerstin Münstermann.

Übertragung von „Caren Miosga“ heute am 29.9.24

Die Politik-Talkshow wird immer sonntags übertragen. Nach dem Tatort, der üblicherweise um 20.15 Uhr beginnt, können Sie die Diskussion verfolgen. Die Sendung von „Caren Miosga“ ist heute ab 21.45 Uhr in der ARD zu sehen. Wer lieber online schauen möchte, dem legen wir den Live-Stream vom Ersten ans Herz.

So sehen Sie die Wiederholung von „Caren Miosga“

Wer die heutige Sendung „Caren Miosga“ vom 29. September 2024 verpasst hat, kann auf die Wiederholung der Talkshow zurückgreifen. Allerdings ist frühes Aufstehen oder langes Wachbleiben gefragt. Die Wiederholung ist am 30. September um 03.40 beim NDR zu sehen. Weitere Wiederholungstermine hat der Sender nicht bekanntgegeben. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit die Sendung nachträglich in der ARD-Mediathek anzusehen.

Das sind die weiteren Sendetermine von „Caren Miosga“

Auch in den nächsten Woche wird es wieder neue Ausgaben von „Hart aber fair“ mit Louis Klamroth oder von „Caren Miosga“ geben. Dieser Übersicht entnehmen Sie die Sendetermine von „Caren Miosga“ der nächsten Wochen. Inhalte und Gäste der Sendung sind bis dato noch nicht bekannt:

„Caren Miosga“ am 6. Oktober 2024, 21.45 Uhr, ARD

„Caren Miosga“ am 13. Oktober 2024, 21.45 Uhr, ARD

„Caren Miosga“: Das ist die Moderatorin der Sendung

Die Sendung „Caren Miosga“ erhält den Titel von der gleichnamigen Moderatorin. Caren Miosga wurde am 11. April 1969 in Peine geboren. Vielen dürfte sie aus den Tagesthemen bekannt sein. Diese moderierte Caren Miosga seit 2007, bis sie im Oktober 2023 den Sendeplatz von „Anne Will“ übernahm. Seither moderiert sie ihre eigene Politik-Talkshow in der ARD.