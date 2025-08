Wirbel um Parteigelder: CDU setzt Caroline Bosbach ein Ultimatum

Es ist erst ein paar Wochen her, dass die Bundestagsabgeordnete Caroline Bosbach von einem Magazin zum politischen „Rising Star“ gekürt wurde. Zum aufgehenden Stern in der CDU also. Tatsächlich hat die 35-Jährige schnell Karriere gemacht. Womöglich zu schnell? Seit Tagen geistern Vorwürfe gegen die Politikerin durch die Medien. Sie soll nicht nur privat und über Umwege 2500 Euro aus der Parteikasse erhalten haben. Es steht auch der Verdacht im Raum, sie habe im Jahr 2023 bei ihrer strategisch wichtigen Wahl in den Kreisvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsunion etwas nachgeholfen, indem sie neue und damit stimmberechtigte Mitglieder damit geködert habe, für sie den Jahresbeitrag von 90 Euro zu übernehmen.

Caroline Bosbach wähnt eine „Schmutzkampagne“ gegen sich

In der CDU im Rheinisch-Bergischen Kreis rumort es. Das liegt am Wirbel um die prominente Parteifreundin, aber auch an deren Krisenmanagement. Bosbach spricht von einer „Schmutzkampagne“, wehrt sich offensiv mithilfe des bekannten Medienanwalts Ralf Höcker und meldete sich nun auch selbst per Videobotschaft zu Wort. Ihren Parteifreunden an der Basis scheint sie hingegen lieber aus dem Weg zu gehen. Einem Krisentreffen blieb sie fern, schickte nur eine Mail. Aus Sicht des Kreisvorstandes bleiben „zahlreiche Fragen, die bislang noch nicht zufriedenstellend beantwortet wurden“. Die CDU Rhein-Berg setzte Bosbach deshalb eine Frist bis Freitag, um zur Aufklärung beizutragen. Am Samstag will man die Lage dann neu bewerten.

Warum überwies Bosbach 2500 Euro an die CDU?

Die Bundestagsabgeordnete selbst weist in dem Video, das sie unter anderem auf Instagram veröffentlichte, alle Vorwürfe zurück. „Ich habe mich nicht bereichert“, betont sie und sagt, sie habe „abrechenbare Auslagen im Wahlkampf nie zur Erstattung eingereicht“. Damit gar nicht erst der Verdacht entstehe, sie hätte sich in irgendeiner Form bereichert, habe sie, „nachdem diese fingierten Vorwürfe bekannt geworden sind, vorsorglich direkt 2500 Euro an die CDU überwiesen. Aber leider wird mir genau das jetzt zum Vorwurf gemacht.“

Der zweite Verdacht im Zusammenhang mit ihrer Wahl in den Kreisvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsunion basiere „unter anderem auf manipulierten Chatverläufen, die der Presse zugespielt wurden.“ Bosbach wähnt auch hier eine „Kampagne“.

Bosbach macht mit „Let‘s dance“ und Schlagerstar Wendler Schlagzeilen

Es ist das erste Mal, dass der Politikerin der Wind ins Gesicht bläst. Bislang hatte sie eher Schlagzeilen mit gelegentlichen Ausflügen in den Boulevardbereich gemacht. Sie sucht und findet das Rampenlicht. Unter anderem trat sie vor drei Jahren als Kandidatin in der RTL-Tanzshow „Let‘s dance“ auf. Außerdem posierte für ein Foto-Shooting mit dem Schlagersänger Michael Wendler – und landete so auf dem Cover einer 2008 erschienenen CD. Ein Umstand, den ihr Vater, der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach, einst als „Jugendsünde“ bezeichnete – im Übrigen während einer Kochshow.

Gerne im Rampenlicht: Caroline Bosbach nahm 2023 an der RTL-Show "Let's Dance" teil. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Erst seit ein paar Jahren sucht die Wirtschaftswissenschaftlerin, die sich in einem Interview mit unserer Redaktion als „durch und durch konservativ“ bezeichnete, gezielt die politische Bühne. Bei der Vermarktung ihres ersten Buches „Schwarz auf Grün! Was die schweigende Mehrheit umtreibt“ half ihr noch der bekannte Nachname, seitdem tauchte sie immer öfter in Talkshows auf und trat so allmählich aus dem Schatten ihres populären Vaters.

Ob der „aufgehende Stern“ schon wieder am Sinken ist? Die kommenden Wochen werden es zeigen. Caroline Bosbach selbst hatte sich mit Blick auf die Auszeichnung gewünscht, der Spruch „Wer hell leuchtet, kann auch schnell verglühen“ möge nicht für sie selbst gelten.