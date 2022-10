CDU

vor 18 Min.

Das Machtspiel zwischen Merkel und Merz wiederholt sich

Plus CDU-Chef Friedrich Merz könnte eigentlich in aller Ruhe Oppositionspolitik gestalten. Wenn da nicht Angela Merkel wäre. Die Alt-Kanzlerin funkt ihm ständig dazwischen. Vor allem in der Russland- und Flüchtlingspolitik.

Von Stefan Lange

Einst bedeutete das Internet für Angela Merkel „Neuland“. Da war die CDU-Politikerin noch Bundeskanzlerin, es schob sich ein „außer Dienst“ hinter die Amtsbezeichnung und siehe da: Merkel hat plötzlich eine eigene Internetseite. Zehn Monate nach ihrem Auszug aus dem Kanzleramt tastet sie sich langsam in die Öffentlichkeit zurück. Die 68-Jährige hat noch Pläne, doch die stoßen im Konrad-Adenauer-Haus auf Unbehagen. CDU-Parteichef Friedrich Merz sieht sich plötzlich mit einer Politikerin konfrontiert, die er längst aufs Altenteil abgeschoben glaubte.

