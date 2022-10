Hennewig muss gehen: CDU-Chef Merz tauscht Bundesgeschäftsführer aus

In der CDU hat die Wahlschlappe in Niedersachsen personelle Konsequenzen. CDU-Chef Friedrich Merz tauscht den Bundesgeschäftsführer der Partei aus.

Die Landtagswahl in Niedersachsen hat personelle Konsequenzen bei der CDU. Laut der dpa trennt sich CDU-Vorsitzender Friedrich Merz von Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig. Der studierte Politikwissenschaftler war im Jahr 2019 von der damaligen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ernannt worden und hatte als eine Art Verwaltungschef im Konrad-Adenauer-Haus gewirkt.

Merz tauscht Bundesgeschäftsführer Hennewig aus: Hoppe soll Nachfolger werden

Merz und CDU-Generalsekretär Mario Czaja haben dem 49-Jährigen offenbar eine fehlende Schlagkraft bei den jüngsten Kampagnen vorgeworfen. Am Sonntag hatte die CDU eine heftige Wahlschlappe in Niedersachsen kassiert und das schlechteste Ergebnis seit Jahrzehnten eingefahren.

Laut Berichten der Bild soll Christoph Hoppe den Nachfolger von Hennewig darstellen. Merz soll den 59-Jährigen am Sonntag bereits bei führenden Mitarbeitern der Partei vorgestellt haben. Hoppe war zwischen 1995 und 2021 in unterschiedlichen Führungspositionen in der zivilen Luftfahrt und der Verteidigungs- und Bahnindustrie tätig.

