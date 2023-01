Aus dem Spagat soll eine Brücke werden

Die CDU-Spitze verabschiedet auf ihrer Klausurtagung die „Weimarer Erklärung“ und will Gegensätze zwischen Wirtschafts- und Klimapolitik aufheben.

In der CDU-Zentrale hat der Hausherr die Parole ausgegeben, dass in Zukunft nur noch positiv gedacht werden soll. Parteichef Friedrich Merz will von seinen Leuten im Berliner Konrad-Adenauer-Haus nicht hören, was aus welchen Gründen auch immer nicht geht – er setzt auf konstruktive Vorschläge, die auf eine Lösung zielen. Ein Jahr lang hat er als Fraktionsvorsitzender die Union im Bundestag auf ihre ungewohnte Oppositionsrolle eingestellt, nun ist die Partei an der Reihe. Bereits auf dem letzten Bundesparteitag im September in Hannover machte Merz seinen Gestaltungsanspruch deutlich, die Vizevorsitzende Silvia Breher brachte die Stimmung so auf den Punkt: „Alle spüren auf diesem Parteitag: Die CDU hat Bock auf Zukunft." Am Freitag und Samstag sollte es auf einer Klausurtagung in Weimar weitergehen mit der Konzentration auf Sachthemen. Aber Anspruch und Wirklichkeit gehen manchmal auseinander.

Auf der zweitägigen Veranstaltung wurde die „Weimarer Erklärung“ verabschiedet, sie vertieft christdemokratische Positionen in den Kernbereichen Wirtschaft, Energie und Klima. Nach der Niederlage bei der Bundestagswahl will Merz seiner Partei wirtschaftspolitische Kompetenz zurückgeben, die einst ein Markenzeichen war und Wählerstimmen garantierte. In den Entwurf geriet allerdings eine Passage, die den Eindruck erwecken konnte, die CDU setze sich für den Bau neuer Atomkraftwerke ein. Eine „vorurteilsfreie Prüfung des Baus neuer Kernkraftwerke der modernsten Generation“ wurde in Aussicht gestellt. Gemeint waren Technologien wie die Kernfusion, Zukunftsmusik also, doch der Satz war da, geriet an die Öffentlichkeit und vermieste der CDU den Auftakt der Klausurtagung.

Keine neuen Atomkraftwerke

CDU-Vize Andreas Jung, in der Partei unter anderem zuständig für die Themen Klima und Energie, stellte klar, dass es um eine Offenheit bei der Forschung, nicht aber um einen AKW-Neubau gehe. Generalsekretär Mario Czaja bekräftigte später, was nach dem letzten Bundesparteitag ohnehin Beschlusslage ist: „Den Ausstieg vom Ausstieg, den gibt es nicht.“ Bis 2024 könnten die bestehenden Kernkraftwerke nach Ansicht der Christdemokraten weiterlaufen, um Stromlücken zu vermeiden, doch dann sollte Schluss sein.

Bemerkenswert an dem Vorgang war, dass niemand so Recht erklären konnte oder wollte, wie es die umstrittene Passage in den Entwurf der „Weimarer Erklärung“ geschafft hatte. Eine gewisse Genervtheit war im CDU-Vorstand deswegen spürbar. Zumal Friedrich Merz zuvor in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ Kinder aus Migrantenfamilien als „kleine Paschas“ bezeichnet hatte, dafür heftig kritisiert wurde und sich so ein weiterer Schatten auf die Klausur legte. Merz‘ Vorstoß kam nach Einschätzung einiger Christdemokraten zum falschen Zeitpunkt, lenkte er doch ab von den Inhalten der „Weimarer Erklärung“.

Den Klimawandel aushalten

Das zehnseitige Papier enthält die Antworten der CDU auf die Frage, wie die Bereiche Wirtschaft, Energie und Klimaschutz „nicht als Gegensätze, sondern als Einheit verstanden und gestaltet werden können“. Im Kern geht es nach Auffassung der Partei darum, dass die Wirtschaft ohne Klimaschutz nicht mehr wettbewerbsfähig ist, es ohne eine wettbewerbsfähige Wirtschaft aber auch keinen nachhaltigen Klimaschutz geben kann.

Merz will die verschiedenen Bereiche nicht „in ihre Einzelteile“ zerpflückt, sondern als „ganzheitliches Thema“ bearbeitet wissen. Deutschland müsse ein Industrieland bleiben, das den internationalen Herausforderungen trotze, die durch den Ukraine-Krieg noch verstärkt worden seien. Gleichzeitig bekennt sich die Partei zur Einhaltung der Klimaziele sowie zur CO2-Reduzierung und geht noch einen Schritt weiter: „Für die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels müssen wir eine Resilienzstrategie entwickeln“, heißt es in der Erklärung. Als Beispiele werden unter anderem Aufforstungen, Moor-Renaturierungen sowie neue Züchtungsmethoden für Pflanzen inklusiver einer Überarbeitung des EU-Gentechnikrechts genannt.

Scholz soll Gerüchte um Lambrecht beenden

Aktuelle bundespolitische Themen sollten auf der Klausurtagung eigentlich keine Rolle spielen, so hatte es Merz vorgegeben. Durchhalten ließ sich das allerdings nicht. Der bevorstehende Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) war auch in Weimar ein Thema. Generalsekretär Czaja forderte Kanzler Olaf Scholz (SPD) auf, die Gerüchte über ihren Rücktritt „endlich mit einer Entscheidung“ zu beenden. Es müsse eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden werden, der den Soldatinnen und Soldaten mit Kompetenz, Respekt und Wertschätzung begegne, sagte Czaja. Lambrecht sei „von Anfang an mit dieser Aufgabe überfordert“ und weder Willens noch in der Lage gewesen, das Amt auszufüllen. Merz beließ es dabei. Den Worten des Generalsekretärs sei nichts hinzuzufügen, erklärte er.