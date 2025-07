CDU-Star im Zwielicht. Caroline Bosbach spricht von „Schmutzkampagne“

Für viele Konservative in der CDU ist Caroline Bosbach eine Hoffnungsträgerin. In sozialen Netzwerken und Talkshows setzt sich die 35-Jährige als Gesicht wirtschaftspolitischer Vernunft in Szene und erregt sich gerne über die vermeintlich übertriebene Korrektheit anderer. Ihr erstes Buch trägt den Titel: „Schwarz auf Grün: Was die schweigende Mehrheit umtreibt.“ In einem Interview mit unserer Redaktion sagte sie zur Klimakrise: „Verzicht kann nicht die Lösung sein.“ Das alles kommt gut an bei ihren Anhängern und bescherte der Politikerin, die auch schon mal an der RTL-Tanzshow „Let’s dance“ teilnahm, ein Top-Ergebnis bei der Bundestagswahl.

Schafft sie, was ihrem Vater Wolfgang Bosbach nicht gelang?

Mit 42,2 Prozent der Erststimmen lag sie weit über dem Bundesdurchschnitt – übrigens in jenem Wahlkreis, den schon ihr populärer Vater vertrat. Wolfgang Bosbach hat es nie bis ganz nach vorne geschafft in der CDU. Tochter Caroline traut genau das mancher zu, doch vorerst muss sie sich mit Vorwürfen aus den eigenen Reihen herumschlagen. Sie selbst spricht von einer „Schmutzkampagne“.

Im Kern geht es um 2500 Euro von einem Parteikonto, die während des Wahlkampfes über Umwege und angeblich mithilfe einer Scheinrechnung in bar bei ihr gelandet sein sollen. Der Stern hat den Fall aufgedeckt, den ein früherer Mitarbeiter Bosbachs ins Rollen gebracht hatte. Ihr eigener CDU-Kreisverband hat der Staatsanwaltschaft entsprechende Unterlagen zur Prüfung übergeben.

Caroline Bosbachs Anwalt spricht von „perfider Rachekampagne“

Die Bundestagsabgeordnete bestreitet die Vorwürfe. Ihr Anwalt wähnt eine „perfide Rachekampagne“. Bosbach habe persönlich ausgelegte Wahlkampfkosten nie gegenüber der Partei abgerechnet und zudem nach „Aufkommen der fingierten Vorwürfe zusätzlich 2500 Euro an die CDU überwiesen, um jegliche Zweifel zu beseitigen.“ Warum sie das tat, bleibt offen.