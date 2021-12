Nach Mitgliederbefragung: Merz soll neuer CDU-Chef werden

Das Ergebnis der Mitgliederbefragung ist da. Friedrich Merz soll neuer Vorsitzender der CDU werden. Das Ergebnis war eindeutig: er hat 62,1 Prozent der Stimmen erreicht.

Friedrich Merz soll neuer CDU-Vorsitzender werden. Er wurde mit 62,1 Prozent gewählt. Das hat die Parteibasis entschieden, Merz hat damit die absolute Mehrheit erreicht. "Ich freue mich auf gute Zusammenarbeit mit wirklich allen", sagte Merz nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Für Merz war es bereits der dritte Anlauf, um CDU-Chef zu werden.

Er nahm die Wahl an, verwies jedoch auf die endgültige Wahl, die am 21. und 22. Januar auf einem digitalen CDU-Parteitag ansteht. 1001 Delegierte sollen Merz dann offiziell zum CDU-Vorsitzenden küren. Diese Wahl muss dann nochmal per Briefwahl bestätigt werden.

Norbert Röttgen erreichte 25,8 Prozent, Helge Braun 12,1 Prozent. Es war die erste Mitgliederbefragung in der Geschichte der CDU.

CDU-Wahl: Hohe Wahlbeteiligung

132.617 CDU-Mitglieder haben online ihre Stimme abgeben, 115.743 haben per Brief gewählt. Mit 66,2 Prozent sind das zwei Drittel aller CDU-Mitglieder. Der neue CDU-Vorsitzende wird zunächst für zwei Jahre im Amt sein.

Lesen Sie dazu auch

Die Parteischwester in Bayern hat bereits gratuliert. CSU-Chef Markus Söder schrieb auf Twitter: "Herzlichen Glückwunsch an Friedrich Merz für das klare Votum der CDU-Mitglieder. Gemeinsam und geschlossen wollen wir die Union zu neuer Stärke führen". Die CSU und er persönlich würden sich auf die Zusammenarbeit freuen.