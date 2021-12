Kandidaten und Termine: So läuft die Wahl zum CDU-Vorsitz ab

Die CDU bekommt eine neuen Vorsitz. Hier finden Sie die Infos zur Wahl - rund um Kandidaten, Ablauf und Termine.

Die CDU bekommt bald eine neue Führung. Bald sollen 1001 Delegierte den neuen Chef der Volkspartei wählen. Vorausgegangen war ein Ringen innerhalb der Partei um den Ablauf und die Art der Wahl.

CDU-Vorsitz: Ablauf der Wahl, Termine und Kandidaten

Termine: Die Mitgliederbefragung startet am Samstag (4. Dezember 2021). Die Wahl findet dann am 21. Januar 2022 auf einem Bundesparteitag statt.

Ablauf: Am 4. Dezember beginnt die Mitgliederbefragung in der CDU. Allerdings handelt es sich dabei nur um eine Befragung der Basis, die Wahl selbst findet dann am 21. Januar 2022 auf einem Bundesparteitag statt. Die Basis kann nicht direkt wählen, weil dafür die Parteisatzung geändert hätte werden müssen. Das Ergebnis der Basisbefragung soll dennoch als Auftrag für die Delegierten gelten, wen sie am Ende auf den Chefposten wählen sollen.

Kandidaten: Zur Wahl stehen die CDU-Politiker Helge Braun, Friedrich Merz und Norbert Röttgen.

CDU-Vorsitz-Wahl: Kandidaten Merz, Röttgen und Braun vorgestellt

Friedrich Merz (66) kandidiert bereits zum dritten Mal für den CDU-Vorsitz, das erste Mal scheiterte er 2018 gegen Annegret Kramp-Karrenbauer, dann 2021 gegen Armin Laschet. Er gilt bei dieser Wahl als aussichtsreichster Kandidat. Als Generalsekretär kann sich Merz den 46-jährige Mario Czaja aus Berlin vorstellen, der dem Sozialflügel der CDU angehört. Dessen Stellvertreterin wiederum soll im Falle einer Wahl von Merz die 34-jährige Christina Stumpp aus Baden-Württemberg werden. Merz gilt als sehr konservativ und wirtschaftsliberal. Er sitzt für den Hochsauerlandkreis im Bundestag.

Auch Norbert Röttgen (56) hat bereits Erfahrung im Wahlkampf um den CDU-Vorsitz. Er trat 2021 ebenfalls gegen Armin Laschet und Friedrich Merz an. Er schied bereits in der ersten Wahlrunde aus, sodass sich Laschet und Merz in einer Stichwahl gegenüberstanden, die Laschet bekanntlich gewann. Röttgen gilt als versierter Außenpolitiker. Er möchte - sollte er gewinnen - die 39-jährige Franziska Hoppermann aus Hamburg als Generalsekräterin. Röttgen sieht sich als Bewahrer der Mitte der Partei. Er sitzt seit 1994 im Bundestag.

Der dritte Bewerber ist Helge Braun (49). Die Kandidatur des scheidenden Kanzleramtsministers kam für viele überraschend. Der hessische Intensivmedizinier konnte sich vor allem seit der Corona-Pandemie als ruhiger und sachlicher Politiker profilieren. Er gilt als bodenständig, zudem verfügt er als Arzt über Kompetenzen, die wegen Corona gefragt sind. Baun gilt aber als Außenseiter bei der Wahl zum CDU-Vorsitzenden. Als Generalsekretärin hat er Serap Güler aufgestellt. Die 41-Jährige ist Sozialpolitikerin und gilt als enge Vertraute von Armin Laschet. Mit Nadine Schön (38) hat Braun noch eine weitere Frau für sein Team benannt: sie soll sich um die Reform der Partei kümmern.

