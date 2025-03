Der schwarze Friedrich leuchtet in SPD-Rot

Im Wahlkampf hatte die FDP unrecht mit der Vorhersage, dass sie wieder in den Bundestag einziehen wird. Recht hatten die Liberalen mit ihrer Vorhersage, dass die Union ein politisches Chamäleon ist. Sie nimmt stets die Farbe ihres kleinen Koalitionspartners an.

Noch bevor der wahrscheinlich nächste Kanzler Friedrich Merz (CDU) seine Regierung beieinander hat, ist er voll auf Linie der SPD eingeschwenkt. Die Schuldenbremse wird ausgehebelt, Schwarz-Rot flutet das Land mit Geld – gleich dem Nil im alten Ägypten. Noch vor der Wahl hatte Merz hoch und heilig versprochen, dass er an der Schuldenregel nicht rütteln werde. Versprochen, gebrochen.

Europa steht ohne die Amerikaner da

Nun sprechen gute Gründe dafür, die Bundeswehr aufzurüsten wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Aus dem laufenden Budget ist das nicht zu stemmen. US-Präsident Donald Trump hat den militärischen Schutz Amerikas für Europa deutlich zurückgefahren und reicht einem Russland auf Eroberungskurs die Hand. Das ist eine historische Zäsur, die allerdings schon während des Wahlkampfs für jedermann erkennbar war. CDU-Chef Merz hielt seinerzeit dennoch an der Schuldenbremse fest.

Mit hohen Krediten sollen in den kommenden zehn Jahren außerdem Straßen, Schulen, Schienen und Brücken modernisiert werden. Weil die Grünen für die Verfassungsänderung im noch bestehenden Bundestag gebraucht werden, wird von den 500 Milliarden Euro dieses Sondervermögens Infrastruktur ein Batzen für den Klimaschutz abfallen. Auch für die Modernisierung des Landes sprechen gute Gründe. Es bröselt an allen Ecken und Enden, prominente Ökonomen aller Denkschulen empfehlen Investitionen auf Pump.

Politisch bleibt festzuhalten, dass Friedrich Merz zum nächsten rot-grünen Kanzler geworden ist, noch bevor er den Amtseid geschworen hat. Seine CDU-Vorvorgängerin Angela Merkel war das bereits, sein Ende Februar abgewählter SPD-Vorgänger Olaf Scholz war es ironischerweise nicht – die FDP und das Haushaltsurteil des Verfassungsgerichts verhinderten das und führten zum Bruch der Ampel-Koalition. Für Scholz ist es persönlich bitter, dass Merz sich nun die Mittel verschafft, die ihm verwehrt blieben. Er kann sich womöglich damit trösten, dass Richtige gewollt zu haben.

Mit viel Geld die Probleme zudecken

Der Geldregen hat eine Kehrseite. Er dämpft den Druck auf die künftige Koalition, das ziemlich eingerostete und träge Land zu entschlacken. Denn mit Schulden lassen sich Probleme lange zudecken. Wenn dann noch die Wirtschaft wegen der Schuldenorgie auf nur kleiner Flamme anspringt, ist die Gefahr groß, dass die Reform des Landes steckenbleibt, noch bevor sie richtig angefangen hat. Es läuft ja.

Icon Vergrößern Die Akte in Papier ist und bleibt das Markenzeichen deutscher Amtsstuben. Foto: Arne Dedert, dpa Icon Schließen Schließen Die Akte in Papier ist und bleibt das Markenzeichen deutscher Amtsstuben. Foto: Arne Dedert, dpa

Die Probleme des Landes erfordern aber eine Generalüberholung in den Behörden, den Sozialkassen, dem Gesundheitswesen, den Schulen. Und all in diesen Bereichen werden tiefgreifende Veränderungen auf Widerstand stoßen. Einige Beispiele: Für sich genommen macht der Schutz seltener Krötenarten natürlich Sinn. Er verhindert aber den Bau dringend benötigter Wohnungen. Für sich genommen wäre es wünschenswert, jedes kleine der 1900 Krankenhäuser zu erhalten. Dafür fehlt aber Geld und Personal. Für sich genommen erscheint es gerecht, dass ein Beschäftigter nach 45 Arbeitsjahren ohne Abzüge vorzeitig in den Ruhestand gehen kann. Doch den Unternehmen entzieht das dringend benötigte Fachkräfte.

Wer an das Bestehende geht, muss mit dem Aufschrei Betroffener rechnen. Für Politiker ist es hart, unpopuläre Entscheidungen durchzusetzen. Die Vorwürfe der Umweltsünderei, der sozialen Kälte und des fehlenden Respekts vor der Lebensleitung sind ihnen sicher. Sie schmälern die Chancen bei der nächsten Wahl. Und wer tut schon gerne Unpopuläres, von dem der Nachfolger profitiert? Der letzte Kanzler, der das getan hat, war Gerhard Schröder. Er wurde abgewählt.