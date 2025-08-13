Was man von den Ostdeutschen über die Angst vor der künstlichen Intelligenz lernen kann

Seit wenigen Tagen steht die fünfte Version der bekanntesten künstlichen Intelligenz (KI) bereit. ChatGPT 5.0 aus dem Hause OpenAI sei nicht weniger als die „schlaueste, schnellste und praktischste“ KI, die man bisher entwickelt habe, teilte das Unternehmen stolz mit. AI-Gründer Sam Altman sprach bei der Vorstellung des Produkts von einem „riesigen Schritt nach vorn“. Etwas völlig Neues, nie Dagewesenes komme da in die Welt, so beschwört es Altman.

Man könnte das als Werbegetöse eines Unternehmers abtun, aber das wäre gefährlich einfältig. Zwei Beispiele: Jeder kann sich mit ChatGPT unterhalten und das Programm klingt wie ein Mensch. Ein Mensch, der auf fast alle Fragen eine Antwort hat. Und die fünfte Version soll so gut programmieren können, wie ein erfahrener Programmierer. Der Unterschied: Wofür der Programmierer Stunden oder Tage braucht, das leistet die KI binnen Minuten. Wem würde dabei nicht angst und bange um seine berufliche Zukunft?

Deutschland kann fehlende Arbeitskräfte durch KI ersetzen

Das erste Mal seit der industriellen Revolution müssen sich die Gebildeten und Kreativen, die Studierten und Belesenen, davor fürchten, dass eine Maschine sie arbeitslos macht. Anwälte, Steuerberater, Schauspieler, Unternehmensberater und Journalisten fragen sich, ob sie bald noch gebraucht werden. In den zurückliegenden 250 Jahren davor galt das für Menschen, die mit den Händen und ihren Muskeln gearbeitet haben.

KI kehrt das um. Die körperlich harte Arbeit kann die KI (so schnell) nicht ersetzen. Das käme erst in der nächsten Stufe intelligenter Roboter. Wie rasch sie zu metallenen Kollegen und dann zu Konkurrenten werden, ist nicht einfach vorherzusehen. Das Tempo bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz ist atemberaubend. Die erste Version von ChatGPT wurde vor nicht einmal drei Jahren im November 2022 freigeschaltet. Der amerikanische Wissenschaftler und KI-Pionier Ray Kurzweil erwartet, dass die Programme 2029 dem Menschen in allen geistigen Belangen überlegen sein werden. Kurzweil ist nicht irgendein Experte: Er ist laut Microsoft-Gründer Bill Gates der Beste.

Seine faszinierende und gleichsam erschreckende Vision: Der Mensch muss mit der KI verschmelzen. Statt künftig die KI auf dem eigenen Handy nach Antworten zu fragen, sollen ins Hirn gepflanzte Chips den Menschen mit ihr direkt verbinden. Ein Frankenstein-Moment der Geschichte. Kurzweil sagt auch eine enorme Vernichtung von Jobs voraus und setzt auf ein Grundeinkommen, damit die Überflüssigen überleben und den Glauben an die Zukunft nicht verlieren.

Aufhalten oder gar verbieten lässt sich der technische Fortschritt nicht

Es muss nicht so dramatisch kommen. Deutschland kann durch die Alterung der Gesellschaft fehlende Arbeitskräfte durch KI ersetzen. Statt drei Programmierer braucht es nur noch einen. Handwerk könnte goldenen Boden haben. Und auch für viele mit vermeintlich sicheren Karrieren wird gelten, dass man im Leben noch etwas anderes machen muss. In anderen Ländern ist der Beruf ein Job und keine lebenslange Berufung bis zum Ruhestand. Millionen Ostdeutsche haben es nach der Wende unter Schmerzen geschafft und vorgemacht.

Aufhalten oder gar verbieten lässt sich der technische Fortschritt nicht. Das mussten bereits die Maschinenstürmer im 19. Jahrhundert einsehen, die vergeblich die mechanischen Webstühle in England und später in Schlesien (1844 Weberaufstand) zerstören wollten. Speziell für Deutschland bedeutet diese Lehre, sich nicht abzuwenden und in der Hoffnung in das Schneckenhaus zurückzuziehen, dass es irgendwie schon weitergeht mit dem Wohlstand. Das wird es nicht, dafür ist die Umwälzung dieser neuen Maschinenintelligenz, die ganz menschlich erscheinen kann, zu tiefgehend.