Chinas früherer Staats- und Parteichef Jiang Zemin ist tot

Jiang Zemin, der frühere chinesische Staats- und Parteichef, ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Der Grund soll ein multiples Organversagen gewesen sein.

Der frühere chinesische Staats- und Parteichef Jiang Zemin ist tot. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch mitteilte, ist der Politiker im Alter von 96 Jahren gestorben. Er ist laut dem Spiegel an Leukämie erkrankt gewesen und in Shanghai infolge multiplen Organversagens verstorben.

Jiang Zemin war 13 Jahre lang Chinas Staatsoberhaupt

Jiang Zemin war 13 Jahre lang Chinas Staatsoberhaupt und Vorsitzender der Kommunistischen Partei. Er war nie für seine Visionen bekannt, sondern wirkte eher als Sachverwalter und Kompromissfigur verschiedener Strömungen in der Partei. Den Höhepunkt seiner Macht schien er erst nach dem Wechsel 2002 zur Führungsgeneration mit Hu Jintao an der Spitze erreicht zu haben. Er zog lange als "starken Mann" im Hintergrund die Fäden.

Nach seinem Abtritt 2002 genoss Jiang Zemin weiterhin das Rampenlicht. Er ließ sich mit jungen Mädchen an der Uferpromenade Shanghais ablichten, setzte seine Inspektionsbesuche im Lande wie früher fort und nahm zum Verdruss seines Nachfolgers Hu Jintao weiter Einfluss auf wichtige Personalentscheidungen. Doch diese Strippenzieher-Rolle brachte ihm nach dem nächsten Generationswechsel 2012 zum heutigen Staats- und Parteichef Xi Jinping Ärger ein.

Die Anti-Korruptions-Kampagne des neuen Präsidenten, der sich gegen Widerstand in der Partei wehren musste, zielte auch auf das bis hoch in die Militärspitze reichende Netzwerk von Jiang Zemin. 2015 kritisierte das Parteiorgan Volkszeitung nicht näher genannte "pensionierte Führer", die sich an die Macht klammerten und weiter einmischten, was als Botschaft an Jiang Zemin verstanden wurde.

Jiang Zemin ist tot: Leitlinie der "Drei Vertretungen"

Er hinterließ China die häufig belächelte Leitlinie der "Drei Vertretungen" (Sange Daibiao) und öffnete die Partei damit "fortschrittlichen Produktionskräften", sprich Privatunternehmern. Sein Gedankengut wurde in der Verfassung verankert, sein Name – anders als bei seinen beiden großen Vorgängern – allerdings nicht.

Jiang Zemin kannte Menschenrechte nur als Recht auf Existenz. Alle Faktoren, die die Stabilität gefährdeten, sollten "im Keim erstickt" werden, so Jiang Zemin. Zahlreiche Bürgerrechtler wurden verhaftet. Jiang Zemin fürchtete sich vor Instabilität. (mit dpa)