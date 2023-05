Neuer Bundeswehr-Hubschrauber: Chinook CH-47F im Überblick

Die Bundeswehr bekommt neue Transporthubschrauber aus den USA: Es handelt sich um den Helikopter Chinook CH-47F. Was kann das Modell? Ein Überblick.

Weil die Transporthubschrauber der Bundeswehr alt und marode sind, muss Ersatz her. Und der kommt aus den USA: Die US-Regierung hat den Verkauf von rund 60 Militär-Helikoptern an die Bundesregierung genehmigt. Transporthubschrauber mit dem Namen "Chinook" sollen künftig die rund 50 Jahren alten CH-53G-Hubschrauber der Bundeswehr ablösen. Doch was kann der Chinook-Hubschrauber eigentlich? Hier finden Sie einen Überblick über den Verkaufsdeal und alle Informationen zu dem Chinook-Hubschrauber – Kosten, technische Daten, Traglast und Bewaffnung.

Bundeswehr erhält Chinook CH-47F-Hubschrauber aus den USA: Kosten

Bei den Helikoptern, deren Ausfuhr an Deutschland die US-Regierung gebilligt hat, handelt es sich um Chinooks vom Typ CH-47F. Sie stammen vom Flugzeughersteller Boeing. Rund 8,5 Milliarden Dollar, umgerechnet 7,75 Milliarden Euro, ist der Deal wert. Darunter fallen jedoch nicht nur die Chinook-Hubschrauber an sich, sondern auch die Ausrüstung dafür. Unter anderem zählen Triebwerke, Raketenwarnsysteme und auch Funkgeräte dazu.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Die Bundesregierung will die Anschaffung mit dem 100-Milliarden-Euro Sondervermögen für die Bundeswehr finanzieren. Drei Jahre soll es laut Boeing dauern, bis die Bestellungen die Bundeswehr in Deutschland erreichen. Vergangenen Sommer verkündete die damalige Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht den Kauf. Sie erklärte, es handele sich um "moderne und erprobte" Hubschrauber.

Chinook CH-47F technische Daten: Leistung, Geschwindigkeit, Reichweite

Bei dem Chinook CH-47 handelt es sich um einen zweimotorigen Transporthubschrauber, einem sogenannten Tandemhubschrauber. Die beiden Hauptrotoren sind hintereinander angeordnet. Das sorgt für eine wiedererkennbare Silhouette, die ähnlich wie eine Banane aussieht. Das "CH" im Namen steht für die Modellbezeichnung "Cargo Helicopter".

Die Bundeswehr erhält Transporthubschrauber des Typs Chinook CH-47 aus den USA. Foto: Christophe Gateau, dpa

Sein Erstflug war im Jahr 1961, im Dienst ist er seit 1966. Seit 2007 setzt die US-Regierung das Modell CH-47F ein. In den USA und Europa sind laut Bundesverteidigungsministerium aktuell mehr als 500 Maschinen des CH-47F im Einsatz.

Hier finden Sie einen Überblick über die technischen Daten des Chinook CH-47F von Boeing:

Lesen Sie dazu auch

Geschwindigkeit: 291 Stundenkilometer

291 Stundenkilometer Reichweite: 1000 Kilometer

1000 Kilometer Leistung: pro Triebwerk 3,529 Kilowatt

pro Triebwerk 3,529 Kilowatt Maximales Gesamtgewicht: 24.493 Kilogramm

24.493 Kilogramm Leergewicht: 12.553 Kilogramm

12.553 Kilogramm Länge: 30,14 Meter

30,14 Meter Rotordurchmesser: 18,29 Meter

18,29 Meter Dienstgipfelhöhe: 6096 Meter

6096 Meter Passagiersitze: 32 (43 oder 54) (Quelle: boeing.de)

Hubschrauber Chinook CH-47: Bewaffnung

Die meisten CH-47-Hubschrauber haben keine Bewaffnung. Sie können jedoch mit Waffen ausgestattet werden, wie etwa mit Maschinengewehren, Raketen- oder Granatwerfern.