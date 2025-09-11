„Ich fürchte mich nicht“: Christenverfolgung ist in Nigeria an der Tagesordnung

Habila Daboh, Sie sind mit 55 Jahren ein vergleichsweise junger katholischer Bischof – der sich mit einem alten Problem in Nigeria befassen muss: der Verfolgung von Christen. Was ist Ihre größte Sorge?

BISCHOF HABILA DABOH: Mich bedrückt die Lage der Christen hier im Norden meines Landes, der historisch überwiegend von Muslimen bevölkert wird. Doch die Zahl der Christen wächst stark – und das führt zu wachsenden Spannungen mit der muslimischen Mehrheit, die das kritisch sieht.

In Ihrem Bistum leben mehr als 2,5 Millionen Menschen, nur 50.000 davon sind Katholiken.

DABOH: Ich bin mir sicher, dass es schon in fünf bis zehn Jahren einige Tausend mehr sein werden. Sie kommen in meinen Bundesstaat Kaduna und in mein Bistum aus den anderen Landesteilen, um hier Geschäfte zu machen. Zudem wächst die ethnische Gruppe der Hausa, die zum Teil Christen sind. Und dann gibt es noch Muslime, die zum Christentum konvertieren. Es sind gerade Konvertiten, die in der ständigen Angst leben müssen, getötet zu werden. Denn aus Sicht von Islamisten sollte niemand konvertieren. Für Islamisten sind sie Ungläubige und Schlimmeres.

Sie mussten erfahren, in welche Gewalt so ein Denken münden kann ...

DABOH: Es war Anfang 2020, als Michael Nnadi aus dem Priesterseminar, dessen Rektor ich damals war, entführt und getötet wurde. Er war erst 18.

Was ist passiert?

DABOH: An dem Tag damals hatte ich das Priesterseminar für ein Treffen in Ost-Nigeria verlassen. Als ich dort nachts ankam, erhielt ich einen verstörenden Anruf: Das Priesterseminar wird angegriffen! Ich rief in einer Polizeistation in der Nähe des Seminars an, zu der wir eigentlich gute Verbindungen pflegten. Ich bat den Polizisten, auf der Stelle dorthin zu gehen. Er sagte, er könne mich nicht hören und legte auf. Danach schossen Security-Leute in die Luft. Die Angreifer ergriffen die Flucht – mit insgesamt vier meiner Studenten als Geiseln. Drei ließen sie später frei. Und ich kann voller Glück sagen: Zwei von ihnen studieren jetzt Theologie in Rom und wollen nach wie vor Priester werden. Einer aber hat sich von dem Trauma der Entführung nicht mehr erholt.

Und Michael Nnadi?

DABOH: Der Mann, der ihn mit seiner Banditen-Gruppe entführte, Mustapha Mohammed, sagte nach seiner Verhaftung: Er habe Michael töten müssen, weil dieser nicht aufgehört habe, ihnen das Evangelium Jesu Christi zu predigen. Michael habe ihn aufgefordert, sein Leben zu ändern und Jesus zu folgen, erklärte Mustapha Mohammed. Das konnte er nicht akzeptieren.

Was können Sie gegen die Gewalt tun?

DABOH: Beten! Doch das ist nicht alles: Wir versuchen zum Beispiel, freundlich mit Muslimen umzugehen und uns ihnen als Brüder und Schwestern zu zeigen. In unseren Schulen sind muslimische Kinder willkommen. Wir wollen, dass sie verstehen, dass wir alle Menschen sind. Dass es mehr gibt, was uns verbindet, als was uns trennt. Uns alle hat derselbe Gott geschaffen. Wir gewähren Muslimen auch Zugang zu unseren Brunnen und teilen das Wasser. Wir wollen friedlich Seite an Seite leben.

Kaduna – der Bundesstaat, in dem sich Ihr Bistum befindet – ist einer von mehreren in Nigeria, in dem die Scharia gilt.

DABOH: Das ist mehr oder weniger ein politischer Kniff, um Stimmen der muslimischen Bevölkerung zu gewinnen. In Kaduna wird die Scharia nicht völlig angewendet. Die Diskriminierung von Christen geschieht auf anderen Ebenen. Wir Christen leiden täglich darunter. Wegen unseres Glaubens werden wir oftmals benachteiligt, in allen Bereichen unseres Lebens. Es genügt, wenn jemand einen christlichen oder christlich klingenden Vornamen hat wie Sie, Daniel! Ein Mohammed würde Ihnen, wenn es um einen Job geht, vorgezogen.

Fürchten Sie um Ihr Leben?

DABOH: Ich fürchte mich nicht. Denn ich habe mein Leben bereits Gott geopfert. Ich bin nicht allein, er ist bei uns. Wir leben in extrem schwierigen Verhältnissen, in denen es schon problematisch sein kann, auf die Straße zu gehen. Aber wissen Sie, was mir Hoffnung macht? Viele wollen Priester werden. Nach der Ermordung von Michael Nnadi waren es zeitweise sogar so viele, dass wir sie ablehnen mussten.

Zur Person Habila Daboh, 55, ist römisch-katholischer Bischof des im Jahr 2000 errichteten Bistums Zaria im Norden des westafrikanischen Landes Nigeria. Papst Franziskus ernannte ihn vor fast genau zwei Jahren zum Bischof. Daboh wird am Sonntag, 14. September 2025, von 14.30 Uhr an im Haus Sankt Ulrich in Augsburg über die Situation in seinem Land berichten – im Rahmen eines Gebets- und Solidaritätstags für benachteiligte Christen, den das päpstliche Hilfswerk „Kirche in Not“ und das Bistum Augsburg veranstalten. Der Eintritt ist frei, eine formlose Anmeldung wird erbeten unter info@kirche-in-not.de oder der Nummer 089/6424888-0.