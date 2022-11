Warum Klimakonferenzen oft die Erwartungen enttäuschen

Fast jedes Jahr sind die internationalen UN-Klimagipfel mit großen Erwartungen überfrachtet. Doch bei den Treffen geht es nicht nur um große Durchbrüche.

Rund 30.000 Teilnehmer aus 198 Staaten – das Treffen im ägyptischen Badeort Scharm el Scheich ist gigantisch. Die Erwartungen in den Augen der Öffentlichkeit auch, doch große Fortschritte sind selten von Klimakonferenzen zu erwarten. Warum ist das so? Einige Antworten:

Warum gibt es jedes Jahr eine Weltklimakonferenz?

Auf Einladung der Vereinten Nationen debattieren auf der Weltklimakonferenz Vertreter aus 198 Staaten zwei Wochen lang, wie die Erderhitzung auf ein noch erträgliches Maß eingedämmt werden kann. Das Treffen in Ägypten ist die 27. Klimakonferenz, die „COP27“. COP steht kurz für „Konferenz der Parteien“ – englisch: „Conference of the Parties“. Gemeint sind jene Staaten, die das 1992 auf dem Umweltgipfel in Rio de Janeiro beschlossene UN-Klimaschutzabkommen unterzeichnet haben. Seit 1995 wird jährlich über die Umsetzung der Ziele gerungen. Ein Meilenstein war das sogenannte Kyoto-Protokoll von 1997, in dem sich die Industrieländer zu rechtlich verbindlichen Höchstmengen an Treibhausgasausstößen verpflichteten.

Welchen Sinn machen so häufige Weltklimakonferenzen in der Praxis?

In der Praxis ist jede Weltklimakonferenz ein globales Treffen mit drei Funktionen: Politisch verhandeln die Vertreter der Staaten über viele Konfliktfragen, gemeinsame Pläne und Kompromisse beim Klimaschutz. Hier wirken die Ergebnisse oft als geringer und meist ungenügender Fortschritt. Doch zugleich ist die Konferenz auch eine Art Wissenschaftskongress mit Forscherinnen und Forschern sowie Initiativen aus aller Welt. Hier liefert die Konferenz sehr oft interessante neue Erkenntnisse. Darüber hinaus ist die Konferenz jedes Jahr eine Art gigantische Klimaschutzmesse, auf der Staaten, Initiativen und Unternehmen versuchen, innovative Lösungen für die Praxis vorzustellen.

Was ist der Schwerpunkt der Klimakonferenz in Ägypten?

Die Konferenz in Ägypten schafft politische Transparenz: Sie zeigt einmal mehr, dass viele Staaten zwar nachhaltiger wirtschaften, aber insgesamt längst nicht genug für den Klimaschutz tun. Anders als vergangenes Jahr bei der Konferenz in Glasgow versprochen, haben die meisten Regierungen ihre nationalen Pläne zum Klimaschutz in diesem Jahr nicht ausreichend nachgeschärft und den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas verschleppt sowie den klimafreundlichen Umbau von Verkehr und Landwirtschaft vernachlässigt. Vor allem auf Industriestaaten steigt nun der Druck. Konkrete Fortschritte will die ägyptische Konferenzleitung bei Finanzhilfen für den Klimaschutz in ärmeren Staaten erwirken. Die reichen Länder und Entwicklungsbanken liegen hier hinter bereits getroffenen Versprechen zurück, zudem steht die weitere Finanzierung aus.

Wie steht es derzeit um die Erderwärmung?

Die vergangenen acht Jahre deuten sich laut der Weltwetterorganisation WMO als wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen an. Die weltweite Durchschnittstemperatur lag zuletzt schätzungsweise rund 1,15 Grad über dem Durchschnitt der vorindustriellen Zeit. Das Wetterphänomen La Niña habe zwar die Temperaturen etwas gemindert, sodass 2022 nur als fünft- oder sechstwärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen in die Statistik eingehen werde, heißt es in dem WMO-Bericht. Es sei aber nur eine Frage der Zeit, bis ein neues Wärme-Rekordjahr gemessen werde. Die Konzentration der wichtigsten Treibhausgase - Kohlendioxid (CO2), Methan und Lachgas - hat im abgelaufenen Kalenderjahr einen neuen Höchststand erreicht, bei Methan war die Zunahme sogar so groß wie nie. Auch im noch laufenden Jahr stieg die Konzentration aller drei Gase in der Atmosphäre weiter an. „Wir haben so hohe Werte an Kohlendioxid in der Atmosphäre, dass das 1,5-Grad-Ziel kaum noch in Reichweite ist“, warnt WMO-Generalsekretär Petteri Taalast.

Was besagt das 1,5-Grad-Ziel?

Je höher die Erderwärmung, desto gravierender drohen die Folgen des Klimawandels zu werden. Deshalb wurde 2015 das 1,5-Grad-Ziel auf der Pariser Weltklima-Konferenz beschlossen. Bei nur 1,5 Grad Erderwärmung im Vergleich zur Ära vor dem Industriezeitalter könnten die Folgen des Klimawandels eingedämmt werden. Denn zwei Grad Erwärmung hätten noch drastischere Folgen für Artensterben, Extremwetter, die menschliche Gesundheit und den Anstieg der Meeresspiegel. (mit Thorsten Holtz, dpa)