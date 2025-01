Fünf Jahre nach der Corona-Pandemie: Verzeihen, aber nicht vergessen

Als Jens Spahn, damals Bundesgesundheitsminister, im Frühling des ersten Corona-Jahres sagte, dass man einander viel werde verzeihen müssen, klang das wie eine schnöde Plattitüde, lose hineingeworfen ins Pandemie-Paradoxon, vielleicht ein bisschen wie eine vorgezogene Rechtfertigung. Man nahm ihn hin, diesen Satz, zerfledderte ihn nicht weiter, ließ ihn hallen im Lockdown-Leben, irgendwo zwischen Spuckschutzpaneelen und Ausgangssperren.

Fünf Corona-Jahre später ist der Blick auf Spahns Satz ein anderer. Aber noch viel wichtiger ist die Erkenntnis, dass es eigentlich nicht in erster Linie darum geht, Fehler, die definitiv – wenn auch in einem Wissensvakuum, im Abwägen von Gefahren und Risiken – gemacht wurden, zu verzeihen. Sondern um etwas viel Wichtigeres: nichts zu verdrängen. Denn beim Verzeihen geht es nicht ums Vergessen. Sondern darum, Abstand von Schuldvorwürfen zu nehmen - ohne das, was geschehen ist, zu relativieren, und es stattdessen nüchtern zu betrachten. Und genau das fehlt: Eine rationale Ausleuchtung dessen, was war, falsch oder richtig, gerechtfertigt oder überzogen. Eine echte Aufarbeitung hat bisher nicht stattgefunden. Weder politisch noch gesellschaftlich. Und das ist – für beide Bereiche, die sich freilich gegenseitig durchdringen, ja bedingen – gefährlich.

Durch Corona entstand eine gesellschaftliche Kluft in Deutschland

Gesellschaftlich, weil da eine Kluft entstanden ist, die die Menschen auseinandertreibt. Denn es gab und gibt viele, die nicht verstehen, warum ihre Kinder nicht in die Schule durften, während die Büros voll waren. Die darunter litten, ihre Angehörigen nicht sehen zu können. Die überfordert waren angesichts der Fülle an immer neuen Verordnungen und Verboten, immer neuen wissenschaftlichen Einschätzungen, schier monatlich geänderten Infektionsschutzverordnungen. Die da oben, wir da unten – ein Narrativ, das Sprengkraft hat. Eben auch politische.

Denn genau dieses Auseinanderdriften in vermeintliche Eliten und Entscheidungsträger auf der einen Seite und denen, die sich gegängelt fühlen, auf der anderen, dieses Auseinanderdriften also hat in vielen Ländern der Welt den Erfolg rechtspopulistischer Parteien und Politiker geebnet. Trump, Kickl, Meloni, Weidel.

Für eine echte und ehrliche Aufarbeitung der Corona-Pandemie ist es nicht zu spät

Es ist indes nicht zu spät, sich endlich ehrlich zu machen und eine echte Aufarbeitung anzugehen - und damit auch die Demokratie wieder zu festigen, abzusichern gegen Einschläge aus demokratiefeindlichen Lagern. Da kann mit Expertenrunden oder einer Enquete-Kommission gelingen - im Kleinen passiert das mitunter bereits, in Brandenburg etwa, wo der Landtag jetzt eine ebensolche Kommission eingesetzt hat. Denkbar wäre auch ein Corona-Bürgerrat, der sich aus der Perspektive der Bevölkerung mit der Verhältnismäßigkeit politischer Beschlüsse befasst.

Wichtig ist nur: Es muss schnell gehen. Nicht nur, um den Menschen zu zeigen, dass es durchaus einen politischen Willen dazu gibt, dass man in der Lage ist, eine Form für eine Aufarbeitung zu finden, sondern auch, weil ja kaum ein Zweifel daran besteht, dass das nicht die letzte Pandemie gewesen sein dürfte. Aufarbeiten heißt auch Lehren ziehen, Fehler erkennen und diese beim nächsten Mal zu umgehen, vorbereitet sein. Und natürlich heißt aufarbeiten auch, ein Verständnis dafür zu generieren, dass man damals vieles nicht wusste, Entscheidungen mitunter auf nur auf Annahmen fußten. Was es nicht heißt: Vergessen und Verdrängen. Verzeihen aber schon.