Corona-Auszeit für Familien: Beantragen, Buchen, Online-Check

Für Familien ist die Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung. Deshalb gibt es die "Corona-Auszeit für Familien". Aber wie läuft dieses Förderprogramm eigentlich ab?

Die Corona-Pandemie verlangt von allen Menschen eine Menge ab. Besonders strapaziert werden aber die Nerven von Familien mit jungen Kindern. Wenn das Betreuungsangebot kurzfristig wegfällt, der Nachwuchs in Quarantäne geschickt wird oder das Virus gleich alle Familienmitglieder heimsucht. Alles mit zusätzlichem Stress verbunden.

Um dem entgegenzuwirken, hat das Familienministerium die "Corona-Auszeit für Familien" ins Leben gerufen. Es handelt sich um eine Maßnahme mit Fördergrundsätzen. Dafür wurden 50 Millionen Euro eingeplant. Wir erklären das Programm, das sich speziell an Familien mit kleinerem Einkommen richtet.

Was steckt hinter der "Corona-Auszeit für Familien"?

Das seit Ende vergangenen Jahres von der Grünen-Politikerin Lisa Paus geführte Ministerium möchte den Familienurlaub und die Auszeit für Familien erleichtern. Seit dem 23. September 2021 können Familien daher über gemeinnützige Familienerholungseinrichtungen Urlaub buchen. Dieser kann in der Zeit zwischen Oktober 2021 bis Dezember 2022 genommen werden.

Angesprochen werden "Familien mit kleineren Einkommen und Familien mit Angehörigen mit einer Behinderung, damit sie sich von den pandemiebedingten Belastungen erholen und gemeinsam aktiv sein können". Den Zuschuss vom Bund erhalten "gemeinnützige Familienferienstätten und weitere für die Familienerholung geeignete gemeinnützige Unterkünfte", dieser werde "über reduzierte Aufenthaltskosten (Übernachtung und Verpflegung) direkt an die Familien weitergegeben".

So sollen die Familien für einen Aufenthalt "für jeweils eine Woche Urlaub nur etwa zehn Prozent der Kosten für Unterkunft und Verpflegung" zahlen müssen. Während des Urlaubs gibt es auch die Möglichkeit, "an (freizeit-)pädagogischen Angeboten für die ganze Familie teilzunehmen".

Welches Ziel verfolgt die Regierung mit der "Corona-Auszeit für Familien"?

Es geht darum, "durch die Pandemie verursachte familiäre Belastungen abzufedern". So könnten die Familien "Kraft tanken, Eltern in ihrer Elternkompetenz gestärkt werden und die ganze Familie erholt in den Alltag zurückkehren".

Welche Familien können diese Entlastungsmaßnahme in Anspruch nehmen?

Die "Corona-Auszeit für Familien" richtet sich an Familien mit mindestens einem Kind, für das Kindergeld bezogen wird. Dieses Kind oder diese Kinder müssen bei dem Urlaub dabei sein. Daneben hat das Familienministerium drei weitere Voraussetzungen festgelegt, von denen mindestens eine zutreffen muss:

Das Einkommen muss unter eine bestimmte Grenze fallen. Diese richtet sich nach den Personen im Haushalt und den erhaltenen Leistungen wie beispielsweise Kinderzuschlag, Wohngeld oder Grundsicherung (Arbeitslosengeld II). Außerdem muss mindestens ein mitreisendes Kind minderjährig sein.

Zur Familie zählt ein Kind mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50. Hier spielen Alter und Einkommen keine Rolle.

Ein zur Familie zählendes Elternteil hat einen Grad der Behinderung von mindestens 50. Mindestens ein minderjähriges Kind muss mit anreisen. Das Einkommen ist nicht relevant.

Wo kann geprüft werden, ob die Familie berechtigt ist, die Maßnahme zu nutzen?

Hierfür steht auf der Seite des Familienministeriums ein Online-Check bereit. In diesem werden die wichtigen Fragen abgehandelt.

Welche Familienerholungseinrichtungen nehmen an dem Projekt "Corona-Auszeit für Familien" teil?

Die teilnehmenden Einrichtungen verteilen sich über das gesamte Bundesgebiet. Die Deutschland-Karte auf der Homepage des Familienministeriums listet mehr als 100 mögliche Unterkünfte auf. Mit einer konkreten Suche über Filter lässt sich die kurzfristige Verfügbarkeit sowie die Ausstattung überprüfen.

Wie wird überprüft, ob eine Familie förderungsberechtigt ist?

Die Prüfung liegt in den Händen der jeweiligen Familienerholungseinrichtung oder von dessen Träger. Zunächst fragt die Familie über das auf der Homepage des Familienministeriums bereitgestellte Kontaktformular den konkreten Zeitraum ab. Daraufhin wird von der Unterkunft das Corona-Auszeit-Formular ausgehändigt. Dieses muss ausgefüllt, unterschrieben und zusammen mit den erforderlichen Nachweisen - bei diesen genügt jedoch eine Kopie - an die Unterkunft geschickt werden. Dieser Vorgang ist im Grunde die Beantragung der Förderung durch den Bund.

Das Familienministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass die Behörde selbst die Prüfung der Förderberechtigung nicht vornehmen kann. Gleiches gelte für den Verband der Kolpinghäuser e.V., der als zentralverantwortliche Stelle der "Corona-Auszeit für Familien" fungiert.

Wie wird die Buchung der Unterkunft abgeschlossen?

Hat die Familie eine positive Rückmeldung auf das ausgefüllte Corona-Auszeit-Formular bekommen, kann die Unterkunft verbindlich reserviert oder gebucht werden. Dabei muss die Förderberechtigung jedoch nachgewiesen werden. Weitere Fragen zum Buchungsvorgang sind laut Familienministerium mit der jeweiligen Unterkunft abzuklären.

Welche Einschränkungen gibt es auch für förderberechtigte Familien?

Ein Aufenthalt kann maximal sieben zusammenhängende Übernachtungen umfassen, eine Mindestdauer gibt es dagegen nicht. Im Jahr 2022 kann die Vergünstigung nur einmal in Anspruch genommen werden - auch eine Aufteilung der sieben Übernachtungen ist nicht möglich. Allerdings können Familien, die das Programm bereits 2021 genutzt haben, 2022 noch einmal von der vergünstigten Familienferienauszeit profitieren.

Da die "Corona-Auszeit für Familien" mit dem Ende des Jahres 2022 ausläuft, werden Aufenthalte auch nur bis zum 31. Dezember 2022 gefördert. Schon Übernachtungen über Silvester sind nicht mehr förderfähig - ebenso das Frühstück am Neujahrsmorgen.

Die Verpflegung in der Unterkunft muss nicht in Anspruch genommen werden. Allerdings wird das damit eingesparte Geld auch nicht an die Familien ausgezahlt.

Zwar kann nicht gleichzeitig eine weitere Förderung - etwa aus dem jeweiligen Land - bei der Nutzung der "Corona-Auszeit für Familien" in Anspruch genommen werden, doch laut Familienministerium ist es erlaubt, direkt eine weitere Erholungsphase anzuschließen, die einer anderen Förderung unterliegt. So wäre also auch ein längerer Aufenthalt zu günstigen Konditionen möglich.

Wo werden weitere Fragen rund um die "Corona-Auszeit für Familien" beantwortet?

Das Familienministerium bietet auf seiner Seite einen ausführlichen Frage-Antwort-Katalog. Der Verband der Kolpinghäuser e.V. hat eine gebühren-freie Beratungs-Hotline geschaltet unter der Telefonnummer 0800/8661159. Diese ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 13 und von 14 bis 19 Uhr zu erreichen, mittwochs von 9 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr. Außerdem können auch die jeweiligen Familienerholungseinrichtungen weiterhelfen, bei denen der Urlaub gebucht werden soll.