Pandemie: Wer bekommt den Corona-Bonus in der Pflege?

Noch in diesem Jahr sollen Pflegekräfte in Krankenhäusern und in der Altenpflege einen Corona-Bonus erhalten. Allerdings kann nicht jeder von der Zusatzzahlung profitieren.

Von Katja Neitemeier

Die Corona-Pandemie ist für viele Pflegekräfte eine Extremsituation. Deswegen sollen sie laut einem Eckpunkte-Papier der Bundesregierung einen Corona-Bonus erhalten. Dafür stehen insgesamt eine Milliarde Euro zur Verfügung. Die wichtigsten Antworten, rund um die Zusatzzahlung. Wer bekommt den Corona-Bonus in der Pflege? Laut einem Eckpapier der Bundesregierung sollen Kranken- und Altenpfleger einen Corona-Bonus erhalten. Es gibt allerdings Einschränkungen. Nur Krankenhäuser, in denen es mehr als zehn Covid-Beatmungsfälle gab, sollen ihrem Personal den Bonus zahlen. Das betrifft also etwa 837 Krankenhäuser in Deutschland. Außerdem sollen vor allem diejenigen profitieren, die direkt pflegerisch tätig sind. Der Grund: Sie seien durch die Corona-Pandemie einer höheren Belastung ausgesetzt gewesen. Ähnlich ist es in der Altenpflege. Auch in diesen Einrichtungen sollen vor allem diejenigen die Zusatzzahlung erhalten, die durch Pandemie stark belastet waren. Video: SAT.1 Wie hoch ist der Corona-Bonus in der Altenpflege? Das ist unterschiedlich. In der Altenpflege ist die Zahlung gestaffelt. Die Höhe richtet sich nach der konkreten Tätigkeit und Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Grundsätzlich ist der Corona-Bonus steuerfrei. Vollzeitbeschäftigte in der direkten Pflege und Betreuung sollen 550 Euro bekommen. Menschen, die mindestens 25 Prozent ihre Arbeitszeit in der direkten Pflege verbringen, sollen bis zu 370 Euro erhalten. Dies könnten etwa Beschäftigte aus der Verwaltung oder der Küche sein. In der Altenpflege sollen Auszubildende bis zu 330 Euro zusätzlich zum Lohn erhalten. Andere Beschäftigte sollen bis zu 190 und Helfer im Freiwilligendienst oder im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) bis zu 60 Euro. Lesen Sie dazu auch Corona-Bonus Corona-Zuschuss 2022: Wer bekommt ihn? Gibt es noch weitere Einschränkungen? Ja. Es können nur Menschen den Bonus erhalten, die zwischen dem 1. November 2020 und dem 30. Juni 2022 für mindestens drei Monate in der Altenpflege tätig waren. Wie hoch ist der Corona-Bonus für Krankenpflegerinnen und Pfleger in Krankenhäusern? Das entscheiden die betroffenen Krankenhäusern und Kliniken selbst. Die Leitung und die Beschäftigtenvertretungen (zum Beispiel der Betriebsrat) sollen darüber entscheiden, wer den Bonus in welcher Höhe erhält. Nach den Vorstellungen der Bundesregierungen sollen aber Intensivpflegerinnen und Pfleger einen höheren Bonus erhalten. Video: SAT.1 Wann wird der Corona-Bonus gezahlt? Nach den Plänen der Bundesregierung soll der Bonus zwischen dem 30. Juni und dem 31. Dezember 2022 von den Arbeitgebern ausgezahlt werden. Gibt es Kritik an den Plänen? Ja, die gibt es. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sagte etwa Eugen Brysch, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Patientenschutz, dass mit dem Corona-Bonus Pflegekräfte benachteiligt würden, die sich in der Pandemie um andere Patientinnen und Patienten gekümmert hätten. Außerdem sagt Susanne Johna, Vorsitzende des Marburger Bundes, im Gespärch mit dem BR: Wir haben uns als Ärzteschaft bei der ersten Corona-Prämie ganz bewusst zurückgehalten und gesagt, jetzt ist die Pflege mal dran. Bei der zweiten Corona-Prämie haben wir uns schon sehr geärgert, dass die Ärzte nicht berücksichtigt wurden. Ein drittes Mal werden wir das nicht hinnehmen."

