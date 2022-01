Corona-Demonstration

14:54 Uhr

Zehntausende protestieren in Brüssel gegen die Corona-Maßnahmen

Menschen aus mehreren Ländern nehmen an der Demonstration "für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte" gegen die geltenden Corona-Maßnahmen in Brüssel teil.

In Brüssel nehmen am Sonntag mehrere tausend Menschen an einer Demonstration gegen die Corona-Regeln teil. Sie stammen aus verschiedenen europäischen Ländern.

