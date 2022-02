Corona-Gipfel am Mittwoch: mögliche Beschlüsse und Lockerungen

Beim nächsten Corona-Gipfel am 16. Februar könnten Lockerungen beschlossen werden. Mögliche Beschlüsse von Bund und Ländern im Überblick.

Der nächste Corona-Gipfel der Bund- und Länderchefs steht an. Am kommenden Mittwoch, 16. Februar 2022, wollen die Ministerpräsidenten der Bundesländer zusammen mit Kanzler Olaf Scholz ( SPD) über die Corona-Lage beraten. Dabei ist es möglich, dass auch weitere Öffnungsschritte beschlossen werden - wenn die Corona-Lage es zulässt.

Es gilt als ziemlich wahrscheinlich, dass die Regierungschefs einen Öffnungsplan entwerfen werden – trotz mehr als 200 000 Neuinfektionen täglich. Der Grund: Omikron-Erkrankungen gehen bei vielen glimpflicher aus als die Erkrankung mit früher vorherrschenden Virusvarianten.

Corona-Gipfel am 16.2.22: Scholz weckt Erwartungen auf Lockerungen

Scholz weckte am Freitag im Bundesrat Erwartungen auf mögliche Öffnungsschritte hinsichtlich der Prognosen. Der Höhepunkt der Omikronwelle könnte in Sicht sein: „Das erlaubt uns, beim Bund-Länder-Treffen nächste Woche einen ersten Öffnungsschritt und dann weitere für das Frühjahr in den Blick zu nehmen.“

Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) teilte am Freitag mit, dass er eine Debatte über Corona-Lockerungen erwarte. Zugleich warnte er, dass man "nicht zu schnell lockern" solle. "Wir haben nach wie vor steigende Fallzahlen, so wie wir sie noch nie gehabt haben." Wenn man nun so stark lockere, dass die Fallzahlen deutlich steigen, dann verlängere man unnötig die Pandemie. Dies sei weder gut für die Wirtschaft, noch für die Gesundheit. Bislang hatte Lauterbach Lockerungen "deutlich vor Ostern" in Aussicht gestellt.

Corona-Gipfel am 16.2.22: Lockerungen, aber wann?

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Corona-Regeln in einem Stufenkonzept lockern. Er fordert zuerst die Abschaffung von Maßnahmen, die hohe wirtschaftliche Kosten verursachen.

Video: dpa Exklusiv

Eine Stück-für-Stück-Lockerung schlägt auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ihr Bremer Kollege Andreas Bovenschulte, beide SPD, vor. Boveschulte nennt sogar ein Datum, wann er die "pandemiebedingten Beschränkungen des gesellschaftlichen Lebens" weitgehend beenden möchte: am 19. März. Bis zu diesem Tag gilt das aktuelle Infektionsschutzgesetz. Ob es beim kommenden Bund-Länder-Gipfel verlängert wird, ist fraglich.

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner fordert einen „spürbaren Unterschied in unserem Alltag“, sagte Parteichef Christian Lindner der Bild am Sonntag. "Klar ist, dass man zu forsch beim Öffnen sein kann. Diese Gefahr ist aber inzwischen äußerst überschaubar." Wenn es nach der FDP geht, sollen als erstes bundesweit die Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel fallen.

Corona-Gipfel am 16.2.22: 2G und 2G Plus auf der Kippe?

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will mit Priorität an den Zugangsbeschränkungen beim Handel handeln. Der CSU-Chef fordert eine Abschaffung der 2G-plus-Regel. Auch die rheinland-pfälzische Landesregierung will auf die bisherigen Corona-Einschränkungen im Einzelhandel verzichten. Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) plädierte für einen bundesweiten Beschluss: "Klar ist, dass 2G im Handel auf jeden Fall fallen wird.“ Das deckt sich mit den Aussagen mehrerer Länderschefs.

Außerdem könnte, wie etwa von Söder gefordert, eine Erhöhung der Zuschauerzahlen bei Sport- und Kultur-Veranstaltungen kommen. Auch die komplette Schließung der Bars und Klubs soll beim Corona-Gipfel überprüft werden.

Mögliche Beschlüsse und Lockerungen im Überblick

Diese Beschlüsse und Lockerungen könnten beim Bund-Länder-Gipfel diskutiert werden:

Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel könnten gelockert werden oder ganz fallen

2G Plus könnte ganz wegfallen

Besucherzahl in Sport- und Kulturveranstaltungen: Obergrenzen könnten angehoben werden

Bars, Diskos und Klubs könnten wieder öffnen

Das Infektionsschutzgesetz könnte entweder verlängert werden oder geändert bzw. gekippt werden

Video: AFP

Bund-Länder-Treffen: Kritik an Öffnungsplänen

Die Öffnungspläne der Parteichefs stoßen aber auch auf Kritik: Der Kurs sei riskant, heißt es von Experten. "Ob die Maßnahmen verlängert werden sollten, beziehungsweise in welchem Umfang sie fortgesetzt werden, muss anhand der pandemischen Lage in den ersten Märzwochen entschieden werden", sagte die Vize-Verbandschefin der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, Elke Bruns-Philipps in einem Interview.