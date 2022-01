Corona-Gipfel: Neue Beschlüsse wegen Omikron angekündigt

Beim Corona-Gipfel am 7. Januar 2022 beraten Bund und Länder über neue Beschlüsse im Kampf gegen Corona. Karl Lauterbach hat neue Regeln angekündigt.

Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) wird am Freitag gemeinsam mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Coronapandemie beraten. Es ist der erste Coronagipfel im neuen Jahr 2022. Die Omikronvariante ist überall in Europa auf dem Vormarsch, Experten drängen auf schnelles Handeln.

Beschlüsse bei Corona-Gipfel geplant: Kürzere Quarantänezeiten?

Offen war demnach zunächst, ob auch eine aktuelle Stellungnahme vorgelegt werden soll. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, befasst sich das Robert Koch-Institut ( RKI) zudem mit möglichen Verkürzungen von Quarantänezeiten. Hierzu würden im Lauf der Woche entsprechende Empfehlungen erwartet. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich in einem Interview mit dem Sender RTL/ntv am Sonntagabend zu möglichen Lockerungen der Regelung für Quarantänezeiten geäußert. Man müsse sich Gedanken darüber machen, wie lang die Quarantäne für diejenigen sein müsse, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten, also zum Beispiel in Krankenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen. Möglicherweise könnte die Quarantänezeit für bestimmte Berufsgruppen verkürzt werden, um Personalknappheit zu verhindern. Ein Ministeriumssprecher erläuterte, in einem solchen Fall könne es nötig sein, angepasste Regelungen zu haben. Die konkrete Umsetzung liege bei den Ländern.

Auch die Qurantäneregeln für Geboosterte müssten laut Lauterbach am Freitag besprochen werden. Er kündigte im Interview an, dass es am Freitag auf jeden Fall neue Beschlüsse geben werde. Auch neue Kontaktbeschränkungen seien ein Mittel, um die Verbreitung der Omikron-Variante zu verhindern, so Lauterbach weiter.

Vor Corona-Gipfel am Freitag: Kritik aus der Ampelkoalition

Video: dpa Exklusiv

Aus der Ampelkoalition kam bereits Kritik an Lauterbachs Vorstoß. Der Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen (Grüne) warnte vor einer Verkürzung der Quarantänezeit bei Mitarbeitenden im Gesundheits- und Pflegebereich. „Die Krankenschwester, die dann infiziert den Schlaganfall- oder Herzinfarktpatienten anstecken könnte, durch eine verkürzte Quarantäne zu einem Risiko für die Ausbreitung dieser Omikron-Welle zu machen, das halte ich im Moment noch nicht für einen richtigen Weg“, sagte Dahmen am Montag in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv.

In anderen Bereichen der kritischen Infrastruktur sehe aber auch er Möglichkeiten für eine Verkürzung der Quarantäne bei geimpften und geboosterten Personen. Dahmen nannte hier als Beispiel Wasserwerke, in denen die Mitarbeitenden ohne enge Kontakte zu anderen arbeiten könnten.

