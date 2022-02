Corona-Gipfel am Mittwoch: Welche Beschlüsse und Lockerungen sind geplant?

Beim Corona-Gipfel heute am 16. Februar 2022 sollen Lockerungen beschlossen werden. Geplante Beschlüsse von Bund und Ländern im Überblick.

Dieser Corona-Gipfel soll heute das Ende der tiefergreifenden Schutzmaßnahmen in Deutschland einleiten: Die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Bundesländer sprechen am Mittwoch zusammen mit Kanzler Olaf Scholz ( SPD) über die nächsten Schritte in der Pandemie. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) geht es ganz konkret um Lockerungen.

Beschlussvorlage zum Corona-Gipfel heute: Freedom-day am 20. März?

Laut der ersten Beschlussvorlage zur MPK ist geplant, dass am 20. März alle tiefergreifenden Corona-Regeln in Deutschland fallen sollen. In der Vorlage heißt es: "Bis zum kalendarischen Frühjahrsbeginn am 20. März 2022 sollen die weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden. Danach sollen Basisschutzmaßnahmen wie insbesondere das Tragen medizinischer Masken greifen."

Die Empfehlung zu Lockerungen in Deutschland kommt vom Expertenrat der Bundesregierung. Dieser geht davon aus, dass die Omikron-Welle jetzt ihren Höhepunkt erreicht und in den nächsten Wochen abflachen wird.

Beschlüsse beim Corona-Gipfel am 16. Februar 2022: Stufenplan für Lockerungen

Schon vor dem 20. März soll es stufenweise Lockerungen geben. Laut Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel geht es dabei um die folgenden Punkte:

Kontaktbeschränkungen: Bis zu 20 Geimpfte und Genesene sollen sich wieder treffen können.

Bis zu 20 Geimpfte und Genesene sollen sich wieder treffen können. Einzelhandel: Alle Beschränkungen sollen abgeschafft werden.

Alle Beschränkungen sollen abgeschafft werden. Gastronomie : In Restaurants und Bars soll wieder 3G gelten.

In Restaurants und Bars soll wieder 3G gelten. Clubs: Clubs und Discos sollen mit 2G+ wieder öffnen dürfen.

Clubs und Discos sollen mit 2G+ wieder öffnen dürfen. Veranstaltungen: Mit 2G oder 2G+ sollen Veranstaltungen wieder möglich sein.

Ab dem 20. März sollen die Regeln dann fast komplett fallen. Eine Maskenpflicht in Bus und Bahn sowie in Innenräumen wird aber laut den Plänen vorerst weiterhin gelten.

Die Beschlussvorlage zur MPK weist ausdrücklich darauf hin, dass Lockerungen zurückgenommen werden könnten, wenn sich die Corona-Lage in Deutschland wieder verändern sollte: "Sollte sich das Infektionsgeschehen nach dem 20. März 2022 deutlich verschlechtern und weiter gehende Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Virus nötig sein, wird die Bundesregierung zügig die nötigen Gesetzgebungsverfahren einleiten, um die dazu notwendigen Rechtsgrundlagen zu schaffen."

Bund-Länder-Treffen: Kritik an Öffnungsplänen der MPK

An den Öffnungsplänen von Bund und Ländern gibt es schon vor dem Corona-Gipfel am Mittwoch Kritik: Der Kurs sei riskant, heißt es von Experten. "Ob die Maßnahmen verlängert werden sollten, beziehungsweise in welchem Umfang sie fortgesetzt werden, muss anhand der pandemischen Lage in den ersten Märzwochen entschieden werden", sagte die Vize-Verbandschefin der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, Elke Bruns-Philipps in einem Interview.