Corona-Gipfel: Welche Beschlüsse sind heute geplant?

Heute findet der nächste Corona-Gipfel statt. Kanzler Scholz und die Chefs der Länder beraten über das weitere Vorgehen. Welche Beschlüsse sind geplant?

Omikron breitet sich massiv in Deutschland aus: Das Robert Koch-Institut ( RKI) meldete am Montagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 840,3. Heute wollen sich Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) und die Ministerpräsidenten der Länder wieder treffen, um bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) über das weitere Vorgehen in der Pandemie zu beraten.

Corona-Gipfel am Montag: Lauterbach sieht keinen Bedarf für Änderungen

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich im Interview mit der Rheinischen Post vom Samstag zum weiteren Vorgehen geäußert. Er wolle vorerst keine Änderungen - also weder Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen, noch Verschärfungen wegen der steigenden Inzidenzen. Wenn man Lockerungen beschließen würde, würde man "Öl ins Feuer gießen und die Welle beschleunigen", so Lauterbach im Interview.

Die aktuell geltenden Maßnahmen müssten aber aus seiner Sicht auch nicht weiter verschärft werden. Bei der Bekämpfung der Omikron-Welle zeichne sich schon ein Erfolg ab, man sei „schon dabei, aus der drohenden Omikron-Wand einen Hügel zu machen“, so Lauterbach. Unterstützt wird das vom Corona-Expertenrat der Bundesregierung. Das Gremium forderte in einer neuen Stellungnahme wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante aber auch Vorbereitungen für mögliche weitere Schritte.

Beschlüsse beim Corona-Gipfel: Welche Änderungen soll es heute bei der MPK geben?

Ein großes Thema beim Corona-Gipfel am Montag werden laut dem Entwurf für die Beschlussvorlage die PCR-Test-Kapazitäten sein. Weil die Infektionszahlen rasant ansteigen, steigt auch die Nachfrage nach Tests. "Die nur begrenzt verfügbaren PCR-Tests sollen auf vulnerable Gruppen und Beschäftigte, die diese betreuen und behandeln, konzentriert werden", steht im Entwurf. Und weiter: "Also auf das Personal insbesondere in Krankenhäusern, in Praxen, in der Pflege, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und für Personen mit dem Risiko schwerer Krankheitsverläufe.“

Eine weitere Änderung gibt es bei der Kontakt-Nachverfolgung: Die Kontakte werden nämlich wegen der hohen Anzahl und überlasteten Gesundheitsämtern nicht mehr alle nachverfolgt. "Höchste Priorität hat die Nachverfolgung der Kontakte zum Schutz vulnerabler Gruppen“, heißt es in der Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel. Und weiter: "Eine weitere Nachverfolgung von Kontaktpersonen erfolgt nachrangig im Rahmen verfügbarer Ressourcen.“

Außerdem macht die Beschlussvorlage für die MPK auch Hoffnung auf Öffnungen: "Bund und Länder werden Öffnungsperspektiven entwickeln für den Moment, zu dem eine Überlastung von kritischer Infrastruktur im Allgemeinen und Gesundheitssystem im Besonderen ausgeschlossen werden kann (beginnend mit Großveranstaltungen im Freien).“

Corona-Konferenz: Wird es Novavax für Pflegekräfte geben?

Wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht müssen Beschäftigte in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen bis 15. März 2022 nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Wer das nicht kann, dem kann das Gesundheitsamt sonst ein Tätigkeitsverbot aussprechen.

Geht es nach dem Willen der Länder-Gesundheitsminister sollen ungeimpfte Beschäftigte in diesen Bereichen deshalb bevorzugt den voraussichtlich ab Ende Februar erhältlichen Impfstoff von Novavax angeboten bekommen. Sie sollen anschließend auch genug Zeit für die zweite Impfung bekommen, ohne gleich mit einem Tätigkeitsverbot rechnen zu müssen. Novavax könnte für manche eine Alternative sein, weil er auf einer anderen Technologie basiert als die bisher verfügbaren Corona-Präparate.