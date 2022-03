Bis zu 2500 Euro Strafe: Ab wann und für wen die Impfpflicht gilt

Auch ich bin im Zweifel eher für eine Impfpflicht für alle und nicht nur für bestimmte Berufsgruppen. Aber diese Panik, dass jetzt viele Pflegekräfte aussteigen, halte ich für unangebracht. Es gibt ja keine Alternativen, denn die Impflicht gilt in jedem Pflegeheim, in jedem Krankenhaus. Man kann also nicht einfach nur den Arbeitgeber wechseln. Und auf die Schnelle ganz was anderes machen, wird nicht so einfach sein.

@Brigitte P: >>Vor allem Menschen aus muslimisch geprägten Ländern hat man den Respekt vor den Alten noch beigebracht.<<

Denken Sie, dass dieser Respekt auch den "Ungläubigen" gilt?

Melden Permalink